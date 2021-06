México y EEUU ponen a prueba sus proyectos en la primera Liga de Naciones de Concacaf

El Empower Field at Mile High, sede de los Denver Broncos de la liga de football americano (NFL), hospedará el jueves las semifinales del torneo regional y el domingo la final y el juego por el tercer puesto.

La Liga de Naciones, torneo creado para ofrecer partidos competitivos a las 41 selecciones de Concacaf en fechas FIFA, debía celebrar esta fase final en junio de 2020 pero fue aplazada debido a la pandemia de coronavirus.

México y Estados Unidos aspiran a hacerse con el trofeo inaugural y foguear a sus jóvenes escuadras de cara a la Copa Oro, que arranca el 10 de julio, y al inicio de las eliminatorias de la Concacaf a la Copa del Mundo de Qatar 2022 en septiembre.

“Es un torneo oficial y hay que ganarlo. Siempre tenemos la obligación de ganar este tipo de partidos”, recalcó el miércoles 2 de junio el capitán mexicano, Andrés Guardado.

El argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, seleccionador del ‘Tri’, presentará una escuadra que combina a veteranos como Guardado, el arquero Guillermo Ochoa y el centrocampista Héctor Herrera con el talento joven de Diego Lainez o Hirving Lozano, autor de un doblete en el último amistoso del sábado frente a Islandia (2-1).

El mediocampista Jonathan dos Santos fue baja de última hora del torneo por los problemas físicos que sufrió el sábado en el juego del LA Galaxy, confirmó Martino que, al igual que Guardado, tampoco rehuyó la etiqueta de favoritos.

“Es así siempre. México, como equipo grande de Concacaf, tiene ciertas obligaciones independientemente de los jugadores que participen. La obligación está, no la negamos ni pretendemos cambiarla”, afirmó.

