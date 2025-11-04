Mónaco ganó por 1-0 a FK Bodo/Glimt con el gol de Folarin Balogun

El duelo válido por la fecha 4 de la Champions, que se disputó en el estadio Aspmyra Stadion, terminó a favor de Mónaco por 1 a 0 frente a FK Bodo/Glimt. En el minuto 42 del primer tiempo, Folarin Balogun contribuyó con la única anotación del partido.

Un remate de Jens Hauge terminó en el palo a los 44 minutos del primer tiempo y FK Bodo/Glimt perdió su chance de empatar.

El desempeño Folarin Balogun lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Mónaco mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 15 pases correctos.

Patrick Berg también jugó un buen partido. El volante de FK Bodo/Glimt efectuó 62 pases correctos y buscó el arco contrario con 4 disparos.

El estratega de FK Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Nikita Haikin en el arco; Fredrik Sjovold, Brede Moe, Odin Bjortuft y Fredrik Bjorkan en la línea defensiva; Hakon Evjen, Patrick Berg y Sondre Brunstad Fet en el medio; y Sondre Auklend, Kasper Hogh y Jens Hauge en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Sébastien Pocognoli salieron al campo de juego con un esquema 3-6-1 con Philipp Köhn bajo los tres palos; Thilo Kehrer, Mohammed Salisu y Caio Henrique en defensa; Jordan Teze, Mamadou Coulibaly, Aleksandr Golovin, Kassoum Ouattara, Maghnes Akliouche y Takumi Minamino en la mitad de cancha; y Folarin Balogun en la delantera.

Damian Sylwestrzak fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Aspmyra Stadion.

En la siguiente jornada FK Bodo/Glimt se enfrentará de local ante Juventus y Mónaco disputará el juego de visitante frente a Pafos.

Cambios en FK Bodo/Glimt

45′ 2T – Salió Brede Moe por Jostein Gundersen

73′ 2T – Salieron Sondre Brunstad Fet por Ole Didrik Blomberg y Kasper Hogh por Andreas Helmersen

85′ 2T – Salieron Fredrik Bjorkan por Isak Määttä y Jens Hauge por Villads Nielsen

Amonestado en FK Bodo/Glimt:

4′ 1T Sondre Auklend

Expulsado en FK Bodo/Glimt:

37′ 2T Jostein Gundersen (Roja directa)

Cambios en Mónaco

62′ 2T – Salió Takumi Minamino por Pape Cabral

72′ 2T – Salió Maghnes Akliouche por Mika Biereth

Amonestados en Mónaco: