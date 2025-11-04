Mónaco ganó por 1-0 a FK Bodo/Glimt con el gol de Folarin Balogun

Un remate de Jens Hauge terminó en el palo a los 44 minutos del primer tiempo y FK Bodo/Glimt perdió su chance de empatar.
El desempeño Folarin Balogun lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Mónaco mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 15 pases correctos.
Patrick Berg también jugó un buen partido. El volante de FK Bodo/Glimt efectuó 62 pases correctos y buscó el arco contrario con 4 disparos.
El estratega de FK Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Nikita Haikin en el arco; Fredrik Sjovold, Brede Moe, Odin Bjortuft y Fredrik Bjorkan en la línea defensiva; Hakon Evjen, Patrick Berg y Sondre Brunstad Fet en el medio; y Sondre Auklend, Kasper Hogh y Jens Hauge en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Sébastien Pocognoli salieron al campo de juego con un esquema 3-6-1 con Philipp Köhn bajo los tres palos; Thilo Kehrer, Mohammed Salisu y Caio Henrique en defensa; Jordan Teze, Mamadou Coulibaly, Aleksandr Golovin, Kassoum Ouattara, Maghnes Akliouche y Takumi Minamino en la mitad de cancha; y Folarin Balogun en la delantera.
Damian Sylwestrzak fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Aspmyra Stadion.
En la siguiente jornada FK Bodo/Glimt se enfrentará de local ante Juventus y Mónaco disputará el juego de visitante frente a Pafos.
Cambios en FK Bodo/Glimt
- 45′ 2T – Salió Brede Moe por Jostein Gundersen
- 73′ 2T – Salieron Sondre Brunstad Fet por Ole Didrik Blomberg y Kasper Hogh por Andreas Helmersen
- 85′ 2T – Salieron Fredrik Bjorkan por Isak Määttä y Jens Hauge por Villads Nielsen
Amonestado en FK Bodo/Glimt:
- 4′ 1T Sondre Auklend
Expulsado en FK Bodo/Glimt:
- 37′ 2T Jostein Gundersen (Roja directa)
Cambios en Mónaco
- 62′ 2T – Salió Takumi Minamino por Pape Cabral
- 72′ 2T – Salió Maghnes Akliouche por Mika Biereth
Amonestados en Mónaco:
- 23′ 1T Thilo Kehrer (Conducta antideportiva), 41′ 1T Mohammed Salisu (Conducta antideportiva) y 42′ 2T Kassoum Ouattara (Insultar o desaprobar al árbitro)