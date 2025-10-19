Mónaco vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

Mónaco vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

En la previa de Mónaco vs Tottenham, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 22 de octubre desde las 13:00 horas en el estadio Stade Louis II.

El próximo miércoles 22 de octubre, a partir de las 13:00 horas, Tottenham visita a Mónaco en el estadio Stade Louis II, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Champions.

Así llegan Mónaco y Tottenham

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Champions

Mónaco viene de empatar ante Manchester City por 2-2.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Champions

El anterior partido jugado por Tottenham acabó en empate por 2-2 ante FK Bodo/Glimt..

El equipo local domina el historial en este campeonato: suma todas victorias de los últimos 2 partidos que han disputado. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2016 – 2017, y Mónaco se quedó con la victoria por 2 a 1.

Próximos partidos de Mónaco en UEFA – Champions League 2025-2026
  • Fecha 4: vs FK Bodo/Glimt: 4 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 5: vs Pafos: 26 de noviembre – 11:45 horas
  • Fecha 6: vs Galatasaray: 9 de diciembre – 14:00 horas
  • Fecha 7: vs Real Madrid: 20 de enero – 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Juventus: 28 de enero – 14:00 horas
Próximos partidos de Tottenham en UEFA – Champions League 2025-2026
  • Fecha 4: vs FC Copenhague: 4 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 5: vs PSG: 26 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 6: vs Slavia Praga: 9 de diciembre – 14:00 horas
  • Fecha 7: vs Borussia Dortmund: 20 de enero – 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Eintracht Frankfurt: 28 de enero – 14:00 horas
Horario Mónaco y Tottenham, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

