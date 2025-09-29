Mónaco y Manchester City se encuentran en la fecha 2

Mónaco recibe el próximo miércoles 1 de octubre a Manchester City por la fecha 2 de la Champions, a partir de las 13:00 horas en el estadio Stade Louis II.

Así llegan Mónaco y Manchester City

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Champions

Mónaco cayó 1 a 4 ante Club Brugge en el Jan Breydel.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Champions

Manchester City llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Napoli.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 15 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League 2016 – 2017, y Mónaco fue el ganador por 3 a 1.

Horario Mónaco y Manchester City, según país