Mourinho elogia a Mbappé tras su triplete: “Le veo con mucha hambre de hacer historia con el Real Madrid”

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, destacó la actuación de Kylian Mbappé, autor de un triplete en la victoria 4-1 frente a la Real Sociedad, y aseguró que ve al delantero francés con "mucha hambre" de hacer historia con el conjunto blanco.

Consultado sobre una posible comparación entre Mbappé y Cristiano Ronaldo, el técnico portugués prefirió evitarla, aunque elogió el nivel de su delantero. “No me gusta comparar jugadores, pero este tío es increíble. Me alegro mucho de que haya hecho historia en el Mundial, pasando a la eternidad del fútbol porque es el que más goles ha hecho. Y le veo con mucha hambre de hacer historia con el Real Madrid”, afirmó en rueda de prensa.

Más allá de la actuación individual de Mbappé, Mourinho destacó la respuesta colectiva de sus jugadores, especialmente durante la segunda mitad. “Además de Kylian, el equipo ha sido siempre un equipo, incluso en las dificultades de la primera parte. En el segundo tiempo metimos una o dos marchas más y el equipo me gustó mucho”, señaló.

Mourinho prefiere goles acompañados de títulos El entrenador también dejó claro que, más allá de las cifras individuales que pueda alcanzar Mbappé durante la temporada, su prioridad es que los goles contribuyan a conquistar títulos.

“Mbappé es un jugador increíble. Absolutamente increíble. Después, si son 60 o 50 goles ya no puedo decirte. Yo prefiero 40 con títulos que 60 sin títulos. Prefiero 40 con mucho trabajo para el equipo que 60 solo mirándose a sí mismo, como pasa muchas veces con los atacantes. Estoy muy contento con él”, explicó.

El portugués también restó importancia a los tímidos silbidos que recibió el equipo al descanso y que también estuvieron dirigidos hacia Vinícius Junior. “Ya conocemos al Bernabéu. Y gracias que son así. Es consecuencia de la historia. La exigencia es por la historia. El Real Madrid siempre tiene grandes jugadores y la gente quiere más y más”, comentó.

Para Mourinho, esa exigencia forma parte de la identidad del estadio y puede servir para impulsar a sus futbolistas. “Los pitos y los aplausos tienen algo de justicia siempre. Un par de pitos no hacen nada a nadie, te ayudan a crecer. Pero hay partidos que se van a ganar con dificultades”, añadió.

Explica el cambio de Vinícius

Mourinho también explicó por qué decidió sustituir a Vinícius después de que el brasileño consiguiera marcar y transformar los silbidos anteriores en una ovación del Santiago Bernabéu.

El técnico aseguró que no habría realizado el cambio si el delantero no hubiera abandonado el terreno de juego con una sensación positiva. “Sin la sensación positiva de haber marcado el gol nunca le hubiera cambiado. Habiendo partido cada tres días era bueno descansar. La temporada pasada tuvo pitos algunas veces y pensé que sería bueno llevarse esta ovación”, concluyó Mourinho.