Mourinho explica la actuación de Vinícius y las rotaciones del Real Madrid en Champions

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, destacó la actuación de Vinícius Júnior después de la victoria por 3-2 frente al AEK de Atenas, en la cuarta jornada de la Liga de Campeones. El técnico portugués consideró que el brasileño cumplió con su función y descartó que su titularidad provocara el cambio de banda de Yan Diomande.

"Vinícius no ha provocado nada. Diomande viene al Real Madrid más para ser un jugador que puede jugar por las dos bandas que para ser un jugador de una banda solo. A Diomande le da absolutamente igual, juega por derecha e izquierda. Creo que Vini ha hecho un partido muy aceptable, no extraordinario, pero el equipo no ha hecho un partido extraordinario. Ha hecho un partido serio, y Vinícius en esa línea ha cumplido muy bien", explicó Mourinho.

El entrenador también reconoció que, hasta ahora, ha tenido que utilizar "80 % con la [mano] derecha y 20 % con la izquierda, más o menos" para dirigir al futbolista. Sobre la sustitución de Vinícius por Brahim Díaz, Mourinho explicó que respondió a las circunstancias del encuentro y al desgaste físico del brasileño.

"La gente que entra da una gran contribución, este lado izquierdo Carreras-Brahim ha tenido importancia en el partido, ese cambio por Cucurella con amarilla y Vinícius cansado. Tengo mucha suerte de tener una plantilla de esta calidad con jugadores de esta calidad", señaló.

Mourinho explicó las rotaciones del Real Madrid

El técnico portugués también se refirió a las dificultades del calendario y a la necesidad de administrar los minutos de sus futbolistas antes del próximo compromiso frente al Valencia.

"Se tiene que pensar en Valencia, sacar a Diomande y no a Vinícius, sacar a Bernardo y no a Camavinga, porque Tchouaméni jugará en Valencia, obviamente he pensado en el partido que tenemos el sábado", indicó.

Mourinho adelantó que realizará nuevas modificaciones en la alineación debido a la acumulación de partidos.

"Cambiamos cinco jugadores del domingo a hoy, y de hoy al sábado obviamente vamos a cambiar cuatro o cinco. Dean [Huijsen], Konaté, Tchouaméni, Arda, cuatro jugadores vamos a cambiar, porque es muy duro hacerlo solo con dos días, partidos fuera, tener que viajar, obviamente que es muy duro. Pero ya está", resumió.

Mourinho destacó la profundidad de su plantilla

El entrenador expresó su satisfacción por las alternativas que tiene en el banquillo y destacó la respuesta de los jugadores que habitualmente cuentan con menos minutos.

"Me da rabia todos los que no están jugando, porque todos merecen jugar. La prueba es cómo juegan aquellos que normalmente no juegan. Hasta Militao, donde sí hemos arriesgado un poquito de hacerlo jugar de titular después de tanto tiempo, con un inicio más difícil de coger la intensidad y el ritmo de partido, después se ha estabilizado y ha hecho un partido muy bueno", afirmó.

También resaltó la importancia de contar con futbolistas capaces de cambiar el desarrollo de los encuentros.

"Creo que es dramático para un lateral, después de jugar una hora contra alguien de calidad, jugar con Endrick, es verdaderamente complicado. Hay muchos entrenadores que me deben mirar con mucha sana envidia, porque yo, cuando tengo problemas, miro al banquillo y tengo tantas opciones. Tengo una plantilla de muchísima calidad, y mientras ellos quieran trabajar para el equipo, olvidando situaciones personales, disponibles para dar 0 o 90 minutos, la plantilla es muy fuerte", destacó.

Bellingham y Valverde recibieron elogios

Mourinho dedicó palabras especiales a Jude Bellingham, a quien considera uno de los futbolistas más completos del mundo.

"Es un jugador único, creo, no hay en el mundo del fútbol hoy un jugador de centro del campo como Jude, completo a todos los niveles. No tengo muchas palabras porque para mí es un jugador absolutamente extraordinario. Cuando un día no hace un gran partido, de abrir la boca, tiene siempre trabajo, liderazgo, ambición, calidad, llegada a gol, es un jugador extraordinario. Tengo mucha suerte de tener una plantilla de este nivel", expresó.

Finalmente, en declaraciones a Movistar Plus+, explicó las instrucciones que dio a Federico Valverde, quien volvió a desempeñarse como centrocampista y marcó el gol decisivo frente al AEK.

"Fede tiene esta capacidad. Cuando juega de lateral derecho, es más complicado. Hoy no le he pedido tirar, lo que le he pedido es que el partido estaba roto, a jugarse con una gran velocidad, y un jugador fresco como Fede, con la capacidad que tiene de comer metros, lo que le he dicho es atacar espacios y llegar a zonas de peligro", concluyó.