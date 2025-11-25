Muchas emociones en el triunfo agónico de Juventus sobre FK Bodo/Glimt

Juventus dominó este martes el partido correspondiente a la fecha 5 y evitó que FK Bodo/Glimt festeje en el estadio Aspmyra Stadion con un 2-3. El enfrentamiento estuvo marcado por la intensidad y la lucha constante. Los equipos dieron todo y lograron estar igualados en 2, gracias a los goles de Lois Openda (2′ 2T) y Weston McKennie (13′ 2T) por el lado de Juventus y de Ole Didrik Blomberg (26′ 1T) y Sondre Brunstad Fet (41′ 2T, de penal) para FK Bodo/Glimt. Cuando todo apuntaba a un empate, Jonathan David disparó y decidió el encuentro a favor de la escuadra de Luciano Spalletti durante el minuto 45 del segundo tiempo.

Una gran jugada de Juventus, a los 13 minutos del segundo tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Weston McKennie. Con un pase de Fabio Miretti, el volante definió con un pase de cabeza al balón para meterlo en el palo derecho del arco rival.

Jonathan David se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Juventus mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 3 pases correctos.

Nikita Haikin se destacó también en el estadio Aspmyra Stadion. El portero de FK Bodo/Glimt se lució al atajar 11 disparos y dar 19 pases correctos.

El delantero Kenan Yildiz del Juventus humilló a su marca tirándole un estupendo caño a los 65 minutos de la segunda etapa.

El técnico de FK Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, propuso una formación 4-3-3 con Nikita Haikin en el arco; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Haitam Aleesami y Fredrik Bjorkan en la línea defensiva; Hakon Evjen, Patrick Berg y Sondre Brunstad Fet en el medio; y Isak Määttä, Kasper Hogh y Ole Didrik Blomberg en el ataque.

Por su parte, el equipo de Luciano Spalletti salió a la cancha con un esquema 3-6-1 con Mattia Perin bajo los tres palos; Pierre Kalulu, Lloyd Kelly y Teun Koopmeiners en defensa; Weston McKennie, Manuel Locatelli, Vasilije Adzic, Andrea Cambiaso, Francisco Conceição y Fabio Miretti en la mitad de cancha; y Lois Openda en la delantera.

El árbitro Danny Makkelie fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Aspmyra Stadion.

En la siguiente fecha FK Bodo/Glimt se enfrentará de visitante ante Borussia Dortmund, mientras que Juventus jugará de local frente a Pafos.

Cambios en FK Bodo/Glimt

60′ 2T – Salieron Isak Määttä por Sondre Auklend y Haitam Aleesami por Brede Moe

75′ 2T – Salió Hakon Evjen por Mathias Jorgensen

76′ 2T – Salió Ole Didrik Blomberg por Jens Hauge

87′ 2T – Salió Kasper Hogh por Andreas Helmersen

Cambios en Juventus

45′ 2T – Salió Vasilije Adzic por Kenan Yildiz

67′ 2T – Salió Fabio Miretti por Khéphren Thuram

74′ 2T – Salieron Andrea Cambiaso por Juan Cabal y Lois Openda por Jonathan David

82′ 2T – Salió Francisco Conceição por Edon Zhegrova

Amonestados en Juventus: