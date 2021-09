Muere Jimmy Greaves, exjugador del equipo inglés y del Tottenham

“Estamos profundamente entristecidos de saber del fallecimiento del gran Jimmy Greaves, no solo por el récord de goles con el Tottenham Hotspur pero como uno de los hombres con la mejor puntería que este país haya visto”, señaló un comunicado del club.

Sad to hear the news about Jimmy Greaves.

He will be remembered as a goalscoring legend and one of the greats of English football.

My thoughts are with his family, friends and fans. https://t.co/htaB2StYYR

— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 19, 2021