Mundial 2026: así quedarían por ahora los cruces de dieciseisavos de final

El Mundial 2026 avanza con intensidad tras disputarse las primeras dos jornadas de la fase de grupos, en una edición histórica marcada por el nuevo formato de 48 selecciones. Este cambio ha dado paso a una etapa inicial más dinámica, en la que cada punto cobra una relevancia especial, ya que no solo los dos primeros de cada grupo avanzarán a la siguiente ronda, sino también los mejores terceros.

Con este panorama, algunas selecciones ya han encaminado su clasificación a los dieciseisavos de final, una fase que se estrena en esta Copa del Mundo y que eleva aún más la emoción del torneo. Mientras tanto, otras escuadras siguen luchando por mantenerse con vida, conscientes de que un descuido podría dejarlas fuera de la competencia.

A medida que se desarrollan los partidos, comienzan a perfilarse posibles cruces en la fase eliminatoria. Aunque todavía resta una jornada por disputarse, las tendencias empiezan a ser claras: hay equipos que han mostrado solidez y regularidad, mientras que otros han tenido dificultades para encontrar su mejor versión.

El equilibrio ha sido una de las características principales de este Mundial, con varios duelos muy cerrados y tablas que cambian constantemente. Esto ha generado una gran expectativa de cara a la última fecha, en la que se definirán los clasificados y se confirmarán los emparejamientos de la siguiente ronda.

Las selecciones tradicionales han comenzado a imponer su jerarquía, aunque no sin enfrentar resistencia. A su vez, algunos combinados han sorprendido con actuaciones destacadas, lo que anticipa cruces muy competitivos desde la primera instancia eliminatoria.

Con este formato renovado, el camino hacia el título se vuelve más exigente y emocionante desde etapas tempranas. La fase de grupos ya ha demostrado que nadie tiene asegurado el recorrido y que cada partido puede marcar la diferencia en un torneo que promete emociones hasta el final.

De momento, así quedarían los cruces de los dieciseisavos de final tras el cierre de la segunda jornada:

Alemania (primero del Grupo E) vs. Paraguay (mejor tercero), 29 de junio 14:30 horas.

Francia (primero del Grupo I) vs. Suecia (mejor tercero), 30 de junio 15: horas.

Corea del Sur (segundo del Grupo A) vs. Suiza (segundo del Grupo B) 28 de junio 13:00 horas.

Países Bajos (primero del Grupo F) vs. Marruecos (segundo del Grupo C) 29 de junio 19:00 horas.

Portugal (segundo del Grupo K) vs. Ghana (segundo del Grupo L) 2 de julio 17:00 horas.

España (primero del Grupo H) vs. Austria (segundo del Grupo J) 2 de julio 13:00 horas.

Estados Unidos (primero del Grupo D) vs. Argelia (mejor tercero) 1 de julio 18:00 horas.

Egipto (primero del Grupo G) vs. República Checa (mejor tercero) 1 de julio 14:00 horas.

Brasil (primero del Grupo C) vs. Japón (segundo del Grupo F) 29 de junio 11:00 horas.

Costa de Marfil (segundo del Grupo E) vs. Noruega (segundo del Grupo I) 29 de junio 11:00 horas.

México (primero del Grupo A) vs. Escocia (mejor tercero) 30 de junio 19:00 horas.

Inglaterra (primero del Grupo L) vs. Cabo Verde (mejor tercero) 1 de julio 10:00 horas.

Argentina (primero del Grupo J) vs. Uruguay (segundo del Grupo H) 3 de julio 16:00 horas.

Australia (segundo del Grupo D) vs. Irán (segundo del Grupo G) 3 de julio 12:00 horas.

Canadá (primero del Grupo B) vs. Bélgica (mejor tercero) 2 de julio 21:00 horas.

Colombia (primero del Grupo K) vs. Croacia (mejor tercero) 3 de julio 19:30 horas.

Tabla de mejores terceros del Mundial 2026