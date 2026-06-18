Mundial 2026: Canadá aplasta 6-0 a Catar con triplete de Jonathan David

La selección de Canadá goleó 6-0 a Catar en la segunda jornada del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, la exhibición ofensiva en el BC Place, de Vancouver, quedó marcada por la grave lesión sufrida por el mediocampista Ismaël Koné durante el segundo tiempo.

El conjunto canadiense salió al terreno de juego con una propuesta ofensiva en un grupo donde todos los equipos habían comenzado con un punto. La resistencia catarí se rompió al minuto 15, cuando Cyle Larin aprovechó una habilitación dentro del área para definir y colocar el 1-0.

A partir de ese momento, el dominio local fue constante. Al minuto 28, Jonathan David amplió la ventaja para el 2-0. La situación se complicó aún más para Catar al minuto 32, cuando el defensor Homam Ahmed recibió tarjeta roja directa después de que el VAR confirmara una infracción como último recurso. Con superioridad numérica, Canadá aumentó la diferencia en el tiempo añadido de la primera mitad (45+2), cuando Jonathan David marcó su segundo gol de la tarde y estableció el 3-0.

El segundo tiempo mantuvo la misma dinámica, aunque el partido cambió al minuto 51 tras una fuerte entrada del volante catarí Assim Madibo sobre Ismaël Koné. Los jugadores canadienses rodearon de inmediato a su compañero mientras era atendido por el cuerpo médico.

Tras la revisión en el videoarbitraje, Madibo fue expulsado al minuto 53, lo que dejó a Catar con nueve jugadores. Tres minutos después, Koné abandonó el terreno de juego en camilla para ser trasladado a un centro hospitalario. Nathan Saliba ingresó en su lugar.

Canadá mantuvo el control del encuentro y aprovechó la ventaja numérica. Al minuto 63, Saliba anotó el 4-0. Tras el gol, los jugadores canadienses dedicaron la celebración a Koné.

El marcador continuó ampliándose en la recta final. Al minuto 75, un autogol de Mohammed Manai significó el 5-0.

Nathan Saliba scores the first direct free kick goal of the 2026 World Cup 🎯



He dedicated it to Ismaël Koné who was stretchered off minutes before. pic.twitter.com/gsrP6mFYjd — B/R Football (@brfootball) June 18, 2026

La goleada se completó al minuto 90+2, cuando Jonathan David apareció nuevamente dentro del área para firmar su triplete y establecer el definitivo 6-0.

Con sus tres anotaciones, el delantero canadiense fue la figura del encuentro y se sumó a la lucha por el liderato de goleo del torneo. Además, Canadá alcanzó cuatro puntos y asumió provisionalmente el liderato del Grupo B, a la espera de la evolución médica de Koné.