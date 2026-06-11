Mundial 2026: de una fractura que puso en riesgo su carrera al gol que ilusiona a México

El delantero mexicano Raúl Jiménez vivió una noche inolvidable en el partido inaugural del Mundial 2026, en el que la selección de México venció 2-0 a Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y del propio atacante.

Jiménez, quien en noviembre del 2020 sufrió una fractura craneal tras un fuerte choque con David Luiz en la Liga Premier inglesa, estuvo cerca del retiro y fue sometido a una delicada operación que le dejó una cicatriz permanente. Desde entonces, juega con un protector especial en la cabeza, convertido en símbolo de su lucha y resiliencia.

El gol de Jiménez no solo representó tranquilidad para la selección mexicana, sino también la culminación de un proceso marcado por la perseverancia. Cada partido es testimonio de que superó uno de los momentos más difíciles de su carrera y que, pese a las adversidades, regresó para aportar a su selección.

La afición mexicana celebró con emoción, consciente de que aquella anotación tenía un doble significado: deportivo y humano. Jiménez demostró que la determinación fue fundamental para superar las secuelas de una lesión que puso en riesgo su carrera profesional.

El gol más esperado

En su cuarta participación mundialista, después de quedarse sin anotar en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, Raúl Jiménez finalmente marcó con la camiseta de México. Un centro preciso de Roberto “Piojo” Alvarado encontró la cabeza del delantero, quien envió el balón al fondo de la portería.

Tras la anotación, el delantero no pudo contener las lágrimas. Fue el desahogo de años de frustración y el recuerdo de aquella lesión que casi lo apartó del futbol. Con la mirada al cielo y las manos levantadas, agradeció al creador por permitirle vivir ese momento histórico.

RAUL JIMENEZ With Mexico’s Second Goal of the Night 🔥🔥 pic.twitter.com/3dNPX21Xmm — Ken Light🤯 (@IamKenLight) June 11, 2026

México sueña en grande

La victoria en el debut mundialista no fue una demostración de amplia superioridad, pero sí una muestra de eficacia en los momentos decisivos.

La afición celebró con euforia y reconoció la actuación de Jiménez, quien se convirtió en el protagonista de la noche y en un símbolo de esperanza para una selección mexicana que sueña con trascender en la edición más grande de la Copa del Mundo, con 48 selecciones participantes.