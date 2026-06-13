Mundial 2026: el dardo de Zlatan Ibrahimović a Panamá antes de su estreno en la Copa del Mundo

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Mundial 2026: el dardo de Zlatan Ibrahimović a Panamá antes de su estreno en la Copa del Mundo

Zlatan Ibrahimović volvió a generar controversia al analizar el Grupo L del Mundial 2026. El exdelantero sueco descartó las opciones de Panamá y lanzó una frase que no pasó desapercibida.

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Zlatan Ibrahimović lanza dardo contra Panamá.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

Zlatan Ibrahimović lanza dardo contra Panamá.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

El exdelantero sueco Zlatan Ibrahimović, quien brilló en clubes como Barcelona, Inter, Juventus, PSG y Milan, volvió a ser protagonista fuera de las canchas.

Reconocido como uno de los mejores futbolistas del siglo por su capacidad goleadora y su estilo inconfundible, Ibrahimović también se ha caracterizado por sus declaraciones polémicas. En esta ocasión, el blanco de sus palabras fue la selección de Panamá, que disputará su segundo Mundial de futbol en la historia.

Con su habitual carisma y tono directo, Ibrahimović analizó el Grupo L de la Copa del Mundo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, donde compiten Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. El sueco no dudó en señalar a los favoritos y marcar distancia respecto del nivel del conjunto canalero.

Tenemos a Inglaterra. ¿Volverá a casa? Ya veremos. Tenemos a Croacia. Yo también tengo raíces croatas, así que los apoyo en este torneo. Tenemos a Ghana. Tienen mucho talento; veremos qué nos deparan. Tenemos a Panamá. Desafortunadamente, en este grupo, creo que serán el saco de boxeo”, expresó Ibrahimović.

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El exinternacional sueco recalcó que Inglaterra y Croacia son los principales candidatos a quedarse con los dos boletos para los octavos de final, mientras que Ghana podría complicarles el camino. Panamá, en cambio, fue descartado por el delantero.

“Inglaterra y Croacia lucharán por el primer puesto, y Ghana podría sumar algunos puntos. Pero no veo a Panamá”, sentenció.

La selección panameña debutará el próximo miércoles 17 de junio frente a Ghana, en un duelo que marcará su estreno en esta segunda participación mundialista. El panorama en el Grupo L parece complicado, ya que los canaleros deberán medirse con rivales de mayor experiencia internacional.

Aun así, la ilusión de Panamá permanece intacta. El reto será demostrar en la cancha que puede competir y sorprender, pese a las opiniones de figuras internacionales como Ibrahimović.

Más allá de las palabras del sueco, el equipo dirigido por Thomas Christiansen se ha preparado de forma intensa y confía en que la combinación de juventud y experiencia dé resultados.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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