Mundial 2026: Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos buscan el pase a octavos este 1 de julio

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este miércoles 1 de julio con tres encuentros correspondientes a los dieciseisavos de final, una jornada que completa buena parte del cuadro de los octavos de final.

La actividad comienza a las 10.00 horas de Guatemala en el Estadio de Atlanta, donde Inglaterra se mide a República Democrática del Congo. Los ingleses parten como favoritos gracias a una plantilla repleta de figuras, aunque el conjunto africano se presenta como una de las revelaciones del torneo. El ganador de esta llave se enfrenta a México en los octavos de final.

Más tarde, a las 14.00 horas, Bélgica se enfrenta a Senegal en el Estadio de Seattle. Los Diablos Rojos intentan imponer su experiencia frente a una selección senegalesa que destaca por su velocidad, intensidad y fortaleza física

La jornada concluye a las 18.00 horas en el Estadio de la Bahía de San Francisco, donde Estados Unidos recibe a Bosnia y Herzegovina. Los estadounidenses buscan aprovechar su condición de coanfitriones ante un rival que ha sorprendido por su competitividad durante el torneo.

El cuadro del Mundial ya establece el siguiente cruce: el ganador de Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina se enfrenta en los octavos de final al vencedor del partido entre Bélgica y Senegal, por lo que ambos encuentros definen una misma llave del campeonato.

Con las clasificaciones de Canadá, Paraguay, Brasil, Marruecos, Francia, Noruega y México ya confirmadas, la fase de eliminación directa sigue tomando forma en un Mundial que no ofrece margen de error y que cada día acerca más a los aspirantes al título.