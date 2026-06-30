Mundial 2026: Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos buscan el pase a octavos este 1 de julio

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Mundial 2026: Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos buscan el pase a octavos este 1 de julio

Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos disputan este 1 de julio sus partidos de dieciseisavos del Mundial 2026, en una jornada que definirá nuevos clasificados a octavos de final.

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ATLANTA (United States), 01/07/2026.- England's national soccer team head coach Thomas Tuchel (L) and goalkeeper Jordan Pickford attend a press conference in Atlanta, Georgia, USA, 30 June 2026. England will face Congo DR on 01 July in a FIFA World Cup 2026 round of 32 match. (Mundial de Fútbol, Jordania) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel (izq.), y el portero Jordan Pickford asisten a una rueda de prensa en Atlanta, Georgia (EE. UU.), el 30 de junio de 2026. Inglaterra se enfrenta a la República Democrática del Congo el 1 de julio en un partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto Prensa Libre: EFE.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este miércoles 1 de julio con tres encuentros correspondientes a los dieciseisavos de final, una jornada que completa buena parte del cuadro de los octavos de final.

La actividad comienza a las 10.00 horas de Guatemala en el Estadio de Atlanta, donde Inglaterra se mide a República Democrática del Congo. Los ingleses parten como favoritos gracias a una plantilla repleta de figuras, aunque el conjunto africano se presenta como una de las revelaciones del torneo. El ganador de esta llave se enfrenta a México en los octavos de final.

Más tarde, a las 14.00 horas, Bélgica se enfrenta a Senegal en el Estadio de Seattle. Los Diablos Rojos intentan imponer su experiencia frente a una selección senegalesa que destaca por su velocidad, intensidad y fortaleza física

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La jornada concluye a las 18.00 horas en el Estadio de la Bahía de San Francisco, donde Estados Unidos recibe a Bosnia y Herzegovina. Los estadounidenses buscan aprovechar su condición de coanfitriones ante un rival que ha sorprendido por su competitividad durante el torneo.

El cuadro del Mundial ya establece el siguiente cruce: el ganador de Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina se enfrenta en los octavos de final al vencedor del partido entre Bélgica y Senegal, por lo que ambos encuentros definen una misma llave del campeonato.

Con las clasificaciones de Canadá, Paraguay, Brasil, Marruecos, Francia, Noruega y México ya confirmadas, la fase de eliminación directa sigue tomando forma en un Mundial que no ofrece margen de error y que cada día acerca más a los aspirantes al título.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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