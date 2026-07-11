Fútbol Internacional
Mundial 2026: Messi lidera a Argentina ante Suiza; hora, estadio y otros detalles sobre el crucial duelo
Argentina busca este sábado 11 de julio un lugar en las semifinales del Mundial 2026 cuando enfrente a Suiza, una selección que llega fortalecida tras eliminar a Colombia en los penales. Lionel Messi intenta mantener a la Albiceleste en la lucha por el bicampeonato.
El jugador de la selección de Argentina Leo Messi, con 21 goles en la historia del torneo, mantiene el récord absoluto de anotaciones y buscará aumentar su ventaja sobre Mbappé, quien lo persigue con 20. Foto Prensa Libre: EFE.
Argentina disputa este sábado 11 de julio uno de los partidos más esperados de los cuartos de final del Mundial 2026 cuando enfrente a Suiza por un boleto a las semifinales.
El encuentro se juega a las 19.00 horas (de Guatemala) en el Estadio Kansas City.
La Albiceleste llega tras superar 3-2 a Egipto en los octavos de final en un partido que tuvo como protagonista a Lionel Messi, máximo goleador del torneo junto con Kylian Mbappé, ambos con ocho anotaciones.
Además, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni mantiene viva la ilusión de defender el título conquistado en Catar 2022.
Un rival que llega en alza
Suiza avanzó después de eliminar a Colombia en una dramática tanda de penales, confirmando la solidez defensiva que ha mostrado durante toda la Copa del Mundo.
Los europeos intentarán volver a unas semifinales mundialistas apelando al orden táctico y al equilibrio colectivo frente a una Argentina que vuelve a depositar gran parte de sus esperanzas en Messi.
Messi, tras otro récord
El capitán argentino continúa ampliando su legado en los Mundiales.
Con 21 goles en la historia del torneo, mantiene el récord absoluto de anotaciones y buscará aumentar su ventaja sobre Mbappé, quien lo persigue con 20.
Cada partido puede convertirse en un nuevo capítulo de la carrera del rosarino, que disputa el que podría ser el último Mundial de su trayectoria.
Lo que está en juego
El vencedor enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre Inglaterra y Noruega.
Con Messi como principal atractivo y una Suiza que ya sorprendió al eliminar a Colombia, el encuentro promete ser uno de los más atractivos de los cuartos de final.
Ficha
- Partido: Argentina vs. Suiza
- Instancia: Cuartos de final
- Fecha: Sábado 11 de julio de 2026
- Hora: 19.00 (Guatemala)
- Estadio: Kansas City