Mundial 2026: Messi lidera a Argentina ante Suiza; hora, estadio y otros detalles sobre el crucial duelo

Argentina disputa este sábado 11 de julio uno de los partidos más esperados de los cuartos de final del Mundial 2026 cuando enfrente a Suiza por un boleto a las semifinales.

El encuentro se juega a las 19.00 horas (de Guatemala) en el Estadio Kansas City.

La Albiceleste llega tras superar 3-2 a Egipto en los octavos de final en un partido que tuvo como protagonista a Lionel Messi, máximo goleador del torneo junto con Kylian Mbappé, ambos con ocho anotaciones.

Además, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni mantiene viva la ilusión de defender el título conquistado en Catar 2022.

Un rival que llega en alza

Suiza avanzó después de eliminar a Colombia en una dramática tanda de penales, confirmando la solidez defensiva que ha mostrado durante toda la Copa del Mundo.

Los europeos intentarán volver a unas semifinales mundialistas apelando al orden táctico y al equilibrio colectivo frente a una Argentina que vuelve a depositar gran parte de sus esperanzas en Messi.

⚠️🇨🇭 JOHAN MANZAMBI ES BAJA EN SUIZA PARA JUGAR MAÑANA ANTE ARGENTINA.



Era el GOLEADOR de Suiza en el Mundial. ❌ pic.twitter.com/zBrDURZPEV — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 10, 2026

Messi, tras otro récord

El capitán argentino continúa ampliando su legado en los Mundiales.

Con 21 goles en la historia del torneo, mantiene el récord absoluto de anotaciones y buscará aumentar su ventaja sobre Mbappé, quien lo persigue con 20.

Cada partido puede convertirse en un nuevo capítulo de la carrera del rosarino, que disputa el que podría ser el último Mundial de su trayectoria.

⚠️🇵🇹🇦🇷 EL PORTUGUÉS PINHEIRO será el árbitro principal de ARGENTINA-SUIZA el sábado.



Toda la terna arbitral será de PORTUGAL. ‼️ pic.twitter.com/SYOi0Jk6BW — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 9, 2026

Lo que está en juego

El vencedor enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre Inglaterra y Noruega.

Con Messi como principal atractivo y una Suiza que ya sorprendió al eliminar a Colombia, el encuentro promete ser uno de los más atractivos de los cuartos de final.

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