Mundial 2026: seis partidos definen este 24 de junio los grupos A, B y C

Seis partidos correspondientes a la tercera y última jornada de los grupos A, B y C se disputan este miércoles 24 de junio de 2026. La fecha es determinante para varias selecciones que buscan asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los encuentros comienzan a las 13.00 horas con los dos partidos del Grupo B. Suiza enfrenta a Canadá en el BC Place de Vancouver, mientras que Bosnia-Herzegovina se medirá a Catar en el Estadio de Seattle.

A las 16.00 horas es el turno del Grupo C. Escocia juega contra Brasil en el Estadio de Miami, mientras que Marruecos se enfrenta a Haití en el Estadio de Atlanta.

La jornada concluye a las 19.00 horas con los encuentros del Grupo A. República Checa se mide a México en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) y Sudáfrica enfrenta a Corea del Sur en el Estadio de Monterrey.

Partidos del miércoles 24 de junio

Grupo B – 13.00 horas

Suiza vs. Canadá

Bosnia-Herzegovina vs. Catar

Grupo C – 16.00 horas

Escocia vs. Brasil

Marruecos vs. Haití

Grupo A – 19.00 horas

República Checa vs. México

Sudáfrica vs. Corea del Sur

Últimos ajustes para mais uma etapa da nossa jornada! 💚💛#BateNoPeito



ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/LAsw2ARnMp — brasil (@CBF_Futebol) June 23, 2026

Qué está en juego

Estos seis encuentros marcan el cierre de la fase de grupos en las llaves A, B y C. Los dos primeros lugares de cada grupo avanzan directamente a los dieciseisavos de final, mientras que los ocho mejores terceros de la fase de grupos también obtienen un boleto a la siguiente ronda.

La jornada permite definir a los primeros clasificados procedentes de estos grupos y comienza a aclarar el panorama de los cruces de la fase eliminatoria, que arranca una vez concluya la actividad de la fase de grupos.

El sueño de aquel niño que empezó en la portería hoy es una realidad mundialista. 🥹🧤



En esta #ConfesiónTricolor, el ‘Tala’ Rangel nos abre el corazón y comparte el orgullo, la responsabilidad y el sentimiento puro de defender el arco de México ante los ojos de todo el mundo.… pic.twitter.com/eE98gQhelm — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 24, 2026

Varios equipos pueden asegurar su presencia en los dieciseisavos de final este mismo miércoles, mientras otros dependen de los resultados paralelos y de la tabla de los mejores terceros para mantenerse con vida en la competencia.