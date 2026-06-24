Fútbol Internacional
Mundial 2026: seis partidos definen este 24 de junio los grupos A, B y C
La fase de grupos del Mundial 2026 entra en una etapa decisiva este 24 de junio, cuando seis partidos de los grupos A, B y C definan a los primeros clasificados a los dieciseisavos de final y comiencen a perfilar los cruces de la fase eliminatoria.
Los jugadores de Brasil durante un entrenamiento el martes 23 de junio en el centro de entrenamiento Columbia Park en Morristown, New Jersey (EEUU). Foto Prensa Libre: EFE.
Seis partidos correspondientes a la tercera y última jornada de los grupos A, B y C se disputan este miércoles 24 de junio de 2026. La fecha es determinante para varias selecciones que buscan asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Los encuentros comienzan a las 13.00 horas con los dos partidos del Grupo B. Suiza enfrenta a Canadá en el BC Place de Vancouver, mientras que Bosnia-Herzegovina se medirá a Catar en el Estadio de Seattle.
A las 16.00 horas es el turno del Grupo C. Escocia juega contra Brasil en el Estadio de Miami, mientras que Marruecos se enfrenta a Haití en el Estadio de Atlanta.
La jornada concluye a las 19.00 horas con los encuentros del Grupo A. República Checa se mide a México en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) y Sudáfrica enfrenta a Corea del Sur en el Estadio de Monterrey.
Partidos del miércoles 24 de junio
Grupo B – 13.00 horas
- Suiza vs. Canadá
- Bosnia-Herzegovina vs. Catar
Grupo C – 16.00 horas
- Escocia vs. Brasil
- Marruecos vs. Haití
Grupo A – 19.00 horas
- República Checa vs. México
- Sudáfrica vs. Corea del Sur
Qué está en juego
Estos seis encuentros marcan el cierre de la fase de grupos en las llaves A, B y C. Los dos primeros lugares de cada grupo avanzan directamente a los dieciseisavos de final, mientras que los ocho mejores terceros de la fase de grupos también obtienen un boleto a la siguiente ronda.
La jornada permite definir a los primeros clasificados procedentes de estos grupos y comienza a aclarar el panorama de los cruces de la fase eliminatoria, que arranca una vez concluya la actividad de la fase de grupos.
Varios equipos pueden asegurar su presencia en los dieciseisavos de final este mismo miércoles, mientras otros dependen de los resultados paralelos y de la tabla de los mejores terceros para mantenerse con vida en la competencia.