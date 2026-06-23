Panamá, la única selección centroamericana en el Mundial 2026, se despide del torneo: las 10 razones detrás de su eliminación

Tras caer 0-1 ante Croacia, Panamá quedó eliminada del Mundial 2026 y volvió a despedirse en la fase de grupos, como ocurrió en Rusia 2018.

Sin embargo, a diferencia de aquella participación, la selección canalera mostró una versión más competitiva, aunque varios factores terminaron marcando su salida anticipada del torneo.

Panamá cerró su participación en el Mundial 2026 con dos derrotas, cero puntos y sin goles a favor. La selección canalera, única representante de Centroamérica en el torneo, quedó eliminada en la fase de grupos. Aunque dejó una imagen competitiva, varios factores explican su salida anticipada.

¿Mejor o peor que en Rusia 2018?

La participación de Panamá en el Mundial 2026 deja un balance distinto al de su debut mundialista en Rusia 2018. En aquella ocasión, la selección canalera también quedó eliminada en la fase de grupos tras perder sus tres partidos: 3-0 ante Bélgica, 6-1 frente a Inglaterra y 2-1 contra Túnez.

A pesar de sumar igualmente cero puntos, el rendimiento fue diferente. En Rusia 2018, Panamá recibió 11 goles y anotó uno, el histórico tanto de Felipe Baloy ante Inglaterra. En el Mundial 2026, los dirigidos por Thomas Christiansen mostraron mayor solidez defensiva, recibieron únicamente dos goles en sus primeros dos encuentros y compitieron de forma más equilibrada ante Ghana y Croacia, aunque no lograron marcar.

Los resultados reflejan que Panamá sigue sin superar la fase de grupos en una Copa del Mundo, pero también evidencian una evolución competitiva respecto de su primera experiencia mundialista.

¡¡ENORME PANAMÁ!! 👏😳



Los canaleros haciendo un partido INTELIGENTE pero con mucho sacrificio. Deben si o sí meter YA el gol o lo pueden pagar CARO como en el partido ante Ghana. Enorme esfuerzo defensivo y con más cualidades ofensivas que los Croatas aún así no ajusta para… pic.twitter.com/xRGmXHkuNg — Zona Concacaf (@ZConcacaf) June 23, 2026

1. Un grupo de máxima exigencia

Desde el sorteo, Panamá quedó ubicada en uno de los sectores más complicados del campeonato. El Grupo L reunió a Inglaterra, Croacia y Ghana, tres selecciones con mayor experiencia internacional y planteles de alto nivel.

2. El gol en el minuto 95 ante Ghana

El debut dejó una herida difícil de superar. Panamá dominó varios pasajes del encuentro y parecía encaminada a sumar un punto, pero un gol de Caleb Yirenkyi en el tiempo de reposición cambió el panorama.

3. La derrota decisiva ante Croacia

Frente a los croatas, los canaleros volvieron a competir de igual a igual, pero un gol de Ante Budimir al minuto 54 terminó marcando la diferencia y confirmó la eliminación matemática.

4. La falta de gol

Uno de los problemas más evidentes fue la escasa eficacia ofensiva. Panamá generó ocasiones en ambos encuentros, pero no logró convertir ninguna y terminó el torneo con cero goles anotados.

5. La diferencia de experiencia mundialista

Esta fue apenas la segunda participación de Panamá en una Copa del Mundo. En momentos determinantes, la experiencia de sus rivales terminó pesando.

Mundial 2026 | “Hemos jugado bien, hemos muerto con las botas puestas… y lo único que puedo decir es que estoy orgulloso de mis jugadores, han hecho un partidazo, hemos jugado tú a tú contra Croacia”, Thomas Christiansen, DT de Panamá. pic.twitter.com/64PL1jz46y — Telemetro Reporta (@TReporta) June 24, 2026

6. Las dificultades en la creación de juego

El equipo tuvo problemas para generar volumen ofensivo constante. En varios tramos de los partidos faltó claridad para transformar la posesión y las transiciones en ocasiones de peligro.

7. La contundencia de los rivales

Ghana y Croacia aprovecharon mejor sus oportunidades. Panamá compitió, pero pagó caro cada error ante selecciones más eficaces en las áreas.

8. Sin margen en el formato ampliado

Aunque el Mundial de 48 selecciones ofrece más posibilidades de clasificación, los dos tropiezos consecutivos dejaron a Panamá sin opciones matemáticas de avanzar.

PAN 🇵🇦 0-1 🇭🇷 CRO (FT) - Se repite la historia de Rusia 2018: Panamá vuelve a quedar eliminada tras la segunda jornada. Es la QUINTA selección eliminada de este Mundial:



🇹🇳 Túnez

🇭🇹 Haití

🇯🇴 Jordania

🇹🇷 Turquía

🇵🇦 PANAMÁ — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 24, 2026

9. El peso de representar sola a Centroamérica

Panamá llegó al torneo como la única selección centroamericana clasificada. La responsabilidad de representar a toda la región añadió presión a una participación ya de por sí exigente.

10. Las lecciones que deja el torneo

La eliminación también deja aprendizajes importantes. Panamá mostró orden, disciplina táctica y capacidad para competir, pero evidenció aspectos que deberá mejorar para dar el siguiente paso en futuras competiciones.

Lucharon, intentaron y compitieron. Nadie puede estar contento después de una ELIMINACIÓN, pero los panameños deben estar ORGULLOSOS de la imagen de su selección. Actuaciones muy dignas ante Ghana y Croacia, que tienen jugadores de mucha calidad en su plantel. La falta de… pic.twitter.com/2AjH1JkEMl — Invictos (@InvictosSomos) June 24, 2026

Un adiós con aprendizaje

Panamá volvió a demostrar que puede competir ante selecciones de mayor tradición, pero también confirmó que el siguiente salto pasa por aumentar su capacidad goleadora y sostener resultados en momentos decisivos.