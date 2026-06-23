Fútbol Internacional
Panamá, la única selección centroamericana en el Mundial 2026, se despide del torneo: las 10 razones detrás de su eliminación
Panamá volverá a cerrar un Mundial sin avanzar de la fase de grupos, pero su participación en 2026 deja matices distintos a Rusia 2018. La única selección de Centroamérica compitió mejor ante rivales de mayor jerarquía.
Jugadores de Panamá reaccionan al finalizar el partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 ante Croacia este martes 23 de junio en el estadio BMO en Toronto (Canadá). Foto Prensa Libre: EFE.
Tras caer 0-1 ante Croacia, Panamá quedó eliminada del Mundial 2026 y volvió a despedirse en la fase de grupos, como ocurrió en Rusia 2018.
Sin embargo, a diferencia de aquella participación, la selección canalera mostró una versión más competitiva, aunque varios factores terminaron marcando su salida anticipada del torneo.
Panamá cerró su participación en el Mundial 2026 con dos derrotas, cero puntos y sin goles a favor. La selección canalera, única representante de Centroamérica en el torneo, quedó eliminada en la fase de grupos. Aunque dejó una imagen competitiva, varios factores explican su salida anticipada.
¿Mejor o peor que en Rusia 2018?
La participación de Panamá en el Mundial 2026 deja un balance distinto al de su debut mundialista en Rusia 2018. En aquella ocasión, la selección canalera también quedó eliminada en la fase de grupos tras perder sus tres partidos: 3-0 ante Bélgica, 6-1 frente a Inglaterra y 2-1 contra Túnez.
A pesar de sumar igualmente cero puntos, el rendimiento fue diferente. En Rusia 2018, Panamá recibió 11 goles y anotó uno, el histórico tanto de Felipe Baloy ante Inglaterra. En el Mundial 2026, los dirigidos por Thomas Christiansen mostraron mayor solidez defensiva, recibieron únicamente dos goles en sus primeros dos encuentros y compitieron de forma más equilibrada ante Ghana y Croacia, aunque no lograron marcar.
Los resultados reflejan que Panamá sigue sin superar la fase de grupos en una Copa del Mundo, pero también evidencian una evolución competitiva respecto de su primera experiencia mundialista.
1. Un grupo de máxima exigencia
Desde el sorteo, Panamá quedó ubicada en uno de los sectores más complicados del campeonato. El Grupo L reunió a Inglaterra, Croacia y Ghana, tres selecciones con mayor experiencia internacional y planteles de alto nivel.
2. El gol en el minuto 95 ante Ghana
El debut dejó una herida difícil de superar. Panamá dominó varios pasajes del encuentro y parecía encaminada a sumar un punto, pero un gol de Caleb Yirenkyi en el tiempo de reposición cambió el panorama.
3. La derrota decisiva ante Croacia
Frente a los croatas, los canaleros volvieron a competir de igual a igual, pero un gol de Ante Budimir al minuto 54 terminó marcando la diferencia y confirmó la eliminación matemática.
4. La falta de gol
Uno de los problemas más evidentes fue la escasa eficacia ofensiva. Panamá generó ocasiones en ambos encuentros, pero no logró convertir ninguna y terminó el torneo con cero goles anotados.
5. La diferencia de experiencia mundialista
Esta fue apenas la segunda participación de Panamá en una Copa del Mundo. En momentos determinantes, la experiencia de sus rivales terminó pesando.
6. Las dificultades en la creación de juego
El equipo tuvo problemas para generar volumen ofensivo constante. En varios tramos de los partidos faltó claridad para transformar la posesión y las transiciones en ocasiones de peligro.
7. La contundencia de los rivales
Ghana y Croacia aprovecharon mejor sus oportunidades. Panamá compitió, pero pagó caro cada error ante selecciones más eficaces en las áreas.
8. Sin margen en el formato ampliado
Aunque el Mundial de 48 selecciones ofrece más posibilidades de clasificación, los dos tropiezos consecutivos dejaron a Panamá sin opciones matemáticas de avanzar.
9. El peso de representar sola a Centroamérica
Panamá llegó al torneo como la única selección centroamericana clasificada. La responsabilidad de representar a toda la región añadió presión a una participación ya de por sí exigente.
10. Las lecciones que deja el torneo
La eliminación también deja aprendizajes importantes. Panamá mostró orden, disciplina táctica y capacidad para competir, pero evidenció aspectos que deberá mejorar para dar el siguiente paso en futuras competiciones.
Un adiós con aprendizaje
Panamá volvió a demostrar que puede competir ante selecciones de mayor tradición, pero también confirmó que el siguiente salto pasa por aumentar su capacidad goleadora y sostener resultados en momentos decisivos.