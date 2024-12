Nápoli alcanza el liderato: del penalti fallado por Lukaku, al “loco” festejo de Conte por el gol al 79

El Nápoli tuvo que esperar a la recta final del partido, cuando Giacomo Raspadori (79) empujó hasta el fondo de la red un balón mal despejado por la defensa visitante.

Romelu Lukaku pudo haber adelantado a los locales en el minuto 37 de penal, pero su disparo fue salvado por el guardameta Filip Stankovic.

Después de esta tercera victoria consecutiva, el Nápoli suma 41 puntos al igual que Atalanta, pero el club de Bérgamo, que empató el sábado contra la Lazio (1-1), se mantiene líder gracias a una mejor diferencia de goles (+23 contra +15).

El Inter de Milán, que ganó 3-0 al Cagliari también el sábado, es tercero, a un punto del dúo a la cabeza pero con un partido menos.

El Nápoli podría colocarse líder en solitario el próximo fin de semana durante la jornada 19. El equipo de Antonio Conte, que ya lideró la tabla entre las fechas 6 y 15, se enfrenta a la Fiorentina, mientras que Atalanta e Inter estarán en Arabia Saudita disputando la Supercopa de Italia.

"Sumar 41 puntos después de 18 partidos, nadie, incluso los mejor pensados, nos creía capaces a inicio de temporada, pero debemos mejorar, somos un equipo en desarrollo", avisó Conte, quien se viralizó en redes sociales tras su efusivo festejo tras el gol de Raspadori este domingo:

Antonio Conte’s reaction when Raspadori’s shot went it 💙😅pic.twitter.com/sAJt08qDiR