Napoli vs Eintracht Frankfurt: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Champions

El duelo entre Napoli y Eintracht Frankfurt correspondiente a la fecha 4 se disputará en el estadio Diego Armando Maradona desde las 11:45 horas, el martes 4 de noviembre.

Así llegan Napoli y Eintracht Frankfurt

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Champions

Napoli buscará la victoria luego de caer 2 a 6 frente a PSV. Suma 1 partido sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Eintracht Frankfurt en partidos de la Champions

A Eintracht Frankfurt no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 5 ante Liverpool. Con un historial bastante irregular en los últimos 2 partidos disputados, 1 derrota y 1 victoria, tiene 7 goles a favor y ha recibido 11 en contra.

Con 2 triunfos, el equipo local lidera el historial de los últimos 2 duelos en el torneo frente al equipo visitante. El último juego entre ambos en este torneo fue el 15 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA – Champions League 2022-2023, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Napoli.

Horario Napoli y Eintracht Frankfurt, según país