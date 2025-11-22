Napoli vs Qarabag: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

Napoli vs Qarabag: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

Todos los detalles de la previa del partido entre Napoli y Qarabag, que se jugará el martes 25 de noviembre desde las 14:00 horas en el estadio Diego Armando Maradona.

Qarabag y Napoli se enfrentarán en el estadio Diego Armando Maradona el próximo martes 25 de noviembre desde las 14:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 5 de la Champions.

Así llegan Napoli y Qarabag

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Champions

Napoli igualó 0-0 frente a Eintracht Frankfurt. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria y 2 derrotas. Le convirtieron 9 goles y registró solo 4 a favor.

Últimos resultados de Qarabag en partidos de la Champions

Qarabag igualó 2-2 ante Chelsea en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias y derrota: 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 8 goles a favor y le han convertido 7 en contra.

Horario Napoli y Qarabag, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

