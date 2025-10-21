Newcastle United golea 3-0 a Benfica y Harvey Barnes firma doblete

Un remate de Dodi Lukebakio terminó en el palo a los 20 minutos del primer tiempo y Benfica perdió su chance de ponerse en ventaja.
Anthony Gordon tuvo una gran actuación. El atacante de Newcastle United brilló al convertir 1 gol, patear 5 veces y dar 26 pases correctos.
La presencia defensiva Dan Burn fue notable en el partido. El defensa de Newcastle United fue importante por rechazar 2 pelotas peligrosas.
El DT de Newcastle, Eddie Howe, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Nick Pope en el arco; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman y Dan Burn en la línea defensiva; Bruno Guimarães, Lewis Miley y Jacob Ramsey en el medio; y Jacob Murphy, Nick Woltemade y Anthony Gordon en el ataque.
Por su parte, el conjunto de José dos Santos Mourinho Félix salió con una disposición táctica 4-3-3 con Anatoliy Trubin bajo los tres palos; Amar Dedic, António Silva, Nicolás Otamendi y Tomás Araújo en defensa; Richard Rios, Enzo Barrenechea y Fredrik Aursnes en la mitad de cancha; y Dodi Lukebakio, Vangelis Pavlidis y Georgiy Sudakov en la delantera.
Szymon Marciniak fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada Newcastle enfrentará de local a Athletic Bilbao, mientras que Benfica jugará de local frente a Bayer Leverkusen.
Cambios en Newcastle United
- 62′ 2T – Salieron Jacob Ramsey por Joelinton, Jacob Murphy por Harvey Barnes y Amar Dedic por Franjo Ivanovic
- 85′ 2T – Salieron Anthony Gordon por Anthony Elanga y Nick Woltemade por William Osula
- 89′ 2T – Salió Bruno Guimarães por Joe Willock
Amonestado en Newcastle United:
- 16′ 1T Malick Thiaw
Cambios en Benfica
Amonestado en Benfica:
- 44′ 1T Dodi Lukebakio