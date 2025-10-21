Newcastle United golea 3-0 a Benfica y Harvey Barnes firma doblete

Harvey Barnes colaboró con dos tantos en el espectacular triunfo por 3-0 de Newcastle frente a Benfica, por la fecha 3 de la Champions. Harvey Barnes aportó su talento a una destacada actuación en equipo al convertir de jugada, ambos goles en el segundo tiempo ( 24′ y 36′ ). Anthony Gordon añadió su toque al marcador en el minuto 31 de la primera etapa, redondeando una jornada triunfal después de una jugada.

Un remate de Dodi Lukebakio terminó en el palo a los 20 minutos del primer tiempo y Benfica perdió su chance de ponerse en ventaja.

Anthony Gordon tuvo una gran actuación. El atacante de Newcastle United brilló al convertir 1 gol, patear 5 veces y dar 26 pases correctos.

La presencia defensiva Dan Burn fue notable en el partido. El defensa de Newcastle United fue importante por rechazar 2 pelotas peligrosas.

El DT de Newcastle, Eddie Howe, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Nick Pope en el arco; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman y Dan Burn en la línea defensiva; Bruno Guimarães, Lewis Miley y Jacob Ramsey en el medio; y Jacob Murphy, Nick Woltemade y Anthony Gordon en el ataque.

Por su parte, el conjunto de José dos Santos Mourinho Félix salió con una disposición táctica 4-3-3 con Anatoliy Trubin bajo los tres palos; Amar Dedic, António Silva, Nicolás Otamendi y Tomás Araújo en defensa; Richard Rios, Enzo Barrenechea y Fredrik Aursnes en la mitad de cancha; y Dodi Lukebakio, Vangelis Pavlidis y Georgiy Sudakov en la delantera.

Szymon Marciniak fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Newcastle enfrentará de local a Athletic Bilbao, mientras que Benfica jugará de local frente a Bayer Leverkusen.

Cambios en Newcastle United

62′ 2T – Salieron Jacob Ramsey por Joelinton, Jacob Murphy por Harvey Barnes y Amar Dedic por Franjo Ivanovic

85′ 2T – Salieron Anthony Gordon por Anthony Elanga y Nick Woltemade por William Osula

89′ 2T – Salió Bruno Guimarães por Joe Willock

Amonestado en Newcastle United:

16′ 1T Malick Thiaw

Cambios en Benfica

Amonestado en Benfica: