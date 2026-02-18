Newcastle United golea 6-1 y se ilusiona con la clasificación

Un momento destacado del partido fue el gol de Anthony Gordon en el minuto 2 del primer tiempo. Después de recibir un centro de Dan Burn, el delantero remató al arco desde el área grande y venció al arquero rival, que nada pudo hacer.
La figura del encuentro fue Anthony Gordon. El delantero de Newcastle United convirtió 4 goles, pateó 6 veces al arco ante Qarabag y dio 14 pases correctos.
Dan Burn también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Newcastle United fue importante debido a que despejó 2 pelotas peligrosas.
El entrenador de Qarabag, Gurban Gurbanov, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Mateusz Kochalski en el arco; Matheus Silva, Bahlul Mustafazade, Kevin Medina y Elvin Jafarguliyev en la línea defensiva; Pedro Bicalho, Marko Jankovic, Leandro Andrade, Joni Montiel y Abdellah Zoubir en el medio; y Camilo Durán en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Eddie Howe se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Nick Pope bajo los tres palos; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn y Lewis Hall en defensa; Sandro Tonali, Joe Willock, Anthony Elanga, Nick Woltemade y Harvey Barnes en la mitad de cancha; y Anthony Gordon en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Espen Eskas.
La goleada a Qarabag en el partido de ida por de la Champions, ya le permite soñar a Newcastle con la clasificación a Octavos de Final.
Cambios en Qarabag
- 21′ 1T – Salió Bahlul Mustafazade por Dani Bolt
- 45′ 2T – Salió Leandro Andrade por Badavi Hüseynov
- 84′ 2T – Salieron Abdellah Zoubir por Emmanuel Addai y Joni Montiel por Kady
- 87′ 2T – Salió Camilo Durán por Musa Gurbanli
Cambios en Newcastle United
- 67′ 2T – Salieron Anthony Elanga por Jacob Murphy, Anthony Gordon por William Osula y Joe Willock por Jacob Ramsey
- 76′ 2T – Salió Kieran Trippier por Joelinton
- 86′ 2T – Salió Harvey Barnes por Sean Neave
Amonestado en Newcastle United:
- 30′ 2T Malick Thiaw (Conducta antideportiva)