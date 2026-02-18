Newcastle United golea 6-1 y se ilusiona con la clasificación

Newcastle se llevó un importante triunfo por 6 a 1 tras su visita a Qarabag, en el partido por la llave 5 de la Champions. El gol del partido para el local lo anotó Elvin Jafarguliyev (9′ 2T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Anthony Gordon (2′ 1T, 31′ 1T, de penal, 33′ 1T y 45′ 1T, de penal), Malick Thiaw (7′ 1T) y Jacob Murphy (26′ 2T).

Un momento destacado del partido fue el gol de Anthony Gordon en el minuto 2 del primer tiempo. Después de recibir un centro de Dan Burn, el delantero remató al arco desde el área grande y venció al arquero rival, que nada pudo hacer.

La figura del encuentro fue Anthony Gordon. El delantero de Newcastle United convirtió 4 goles, pateó 6 veces al arco ante Qarabag y dio 14 pases correctos.

Dan Burn también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Newcastle United fue importante debido a que despejó 2 pelotas peligrosas.

El entrenador de Qarabag, Gurban Gurbanov, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Mateusz Kochalski en el arco; Matheus Silva, Bahlul Mustafazade, Kevin Medina y Elvin Jafarguliyev en la línea defensiva; Pedro Bicalho, Marko Jankovic, Leandro Andrade, Joni Montiel y Abdellah Zoubir en el medio; y Camilo Durán en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Eddie Howe se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Nick Pope bajo los tres palos; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn y Lewis Hall en defensa; Sandro Tonali, Joe Willock, Anthony Elanga, Nick Woltemade y Harvey Barnes en la mitad de cancha; y Anthony Gordon en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Espen Eskas.

La goleada a Qarabag en el partido de ida por de la Champions, ya le permite soñar a Newcastle con la clasificación a Octavos de Final.

Cambios en Qarabag

21′ 1T – Salió Bahlul Mustafazade por Dani Bolt

45′ 2T – Salió Leandro Andrade por Badavi Hüseynov

84′ 2T – Salieron Abdellah Zoubir por Emmanuel Addai y Joni Montiel por Kady

87′ 2T – Salió Camilo Durán por Musa Gurbanli

Cambios en Newcastle United

67′ 2T – Salieron Anthony Elanga por Jacob Murphy, Anthony Gordon por William Osula y Joe Willock por Jacob Ramsey

76′ 2T – Salió Kieran Trippier por Joelinton

86′ 2T – Salió Harvey Barnes por Sean Neave

Amonestado en Newcastle United: