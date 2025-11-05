Newcastle United le ganó como anfitrión a Athletic Bilbao por 2-0

Durante la fecha 4 de la Champions, el control del partido se les escaparon a los Leones, resultando en una derrota por 2 a 0 ante Newcastle en la fecha 4 de la Champions. El gol que rompió el empate llegó a través de Dan Burn al minuto 10 del primer tiempo, mientras que Joelinton amplió la diferencia en el minuto 3 de la segunda mitad, sellando la victoria para Newcastle United.

Dos remates de Unai Gómez terminaron impactando en el palo y el delantero de Athletic Bilbao se quedó con las ganas.

Dan Burn tuvo una gran actuación. El defensa de Newcastle United fue importante al convertir 1 gol.

También tuvo buen desempeño Joelinton. El volante de Newcastle United anotó 1 gol, realizó 32 pases correctos, robó 6 balones y se animó a patear 2 veces.

El DT de Newcastle, Eddie Howe, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Nick Pope en el arco; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman y Dan Burn en la línea defensiva; Bruno Guimarães, Sandro Tonali y Joelinton en el medio; y Harvey Barnes, Nick Woltemade y Anthony Gordon en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Ernesto Valverde salió con una disposición táctica 4-5-1 con Unai Simón bajo los tres palos; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes y Adama Boiro en defensa; Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Álex Berenguer, Mikel Vesga y Robert Navarro en la mitad de cancha; y Unai Gómez en la delantera.

Ivan Kruzliak fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Newcastle enfrentará de visitante a Olympique de Marsella, mientras que los Leones jugarán de visitante frente a Slavia Praga.

Cambios en Newcastle United

40′ 1T – Salió Anthony Gordon por Jacob Murphy

64′ 2T – Salieron Dan Burn por Lewis Hall, Bruno Guimarães por Lewis Miley y Harvey Barnes por Anthony Elanga

82′ 2T – Salió Nick Woltemade por Jacob Ramsey

Cambios en Athletic Bilbao

68′ 2T – Salió Robert Navarro por Nicolás Serrano

69′ 2T – Salió Mikel Jauregizar por Selton Sánchez

77′ 2T – Salieron Unai Gómez por Asier Hierro y Jesús Areso por Andoni Gorosabel

79′ 2T – Salió Alejandro Rego por Iñigo Ruiz

Amonestados en Athletic Bilbao: