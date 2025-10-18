Newcastle United vs Benfica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

El próximo martes 21 de octubre, a partir de las 13:00 horas, Benfica visita a Newcastle United en el estadio St. James Park, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Champions.

Así llegan Newcastle United y Benfica

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Champions

Newcastle United ganó su último duelo ante U. Saint-Gilloise por 4 a 0.

Últimos resultados de Benfica en partidos de la Champions

Benfica llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Chelsea.

Horario Newcastle United y Benfica, según país