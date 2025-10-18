Newcastle United vs Benfica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

Así llegan Newcastle United y Benfica
El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.
Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Champions
Newcastle United ganó su último duelo ante U. Saint-Gilloise por 4 a 0.
Últimos resultados de Benfica en partidos de la Champions
Benfica llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Chelsea.
Horario Newcastle United y Benfica, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas