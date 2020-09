Neymar es la nueva estrella de la marca deportiva Puma

Neymar, la superestrella brasileña de fútbol, anunció este sábado haber firmado un contrato con la marca alemana Puma, dos semanas después de haber terminado su relación con Nike.

“Bienvenido a la familia”, tuiteó la marca alemana con una foto del brasileño del París SG, sin precisar la duración y el monto del contrato.

“He crecido mirando videos de leyendas del fútbol como Pelé, Cruyff, Eusebio y Maradona”, que “jugaban todos con Puma”, escribe el delantero en una carta publicada en las redes sociales.

“Por estas razones, a partir de hoy, tengo el honor de unirme a la marca que ayudó a las más grandes leyendas del fútbol a ser lo que son”, añade Neymar.

Las especulaciones ponían a Neymar en Puma, desde que el delantero puso término, a finales de agosto, a su relación con Nike.

“Neymar participará en las futuras campañas de fútbol. Es un embajador de la marca dentro y fuera de los terrenos”, comentó la marca alemana a la AFP.

La marca estadounidense de ropa deportiva estaba unida al prodigio brasileño desde que el futbolista tenía trece años. Nike es también el patrocinador del PSG.

El jueves, Neymar había dado indicios de la dirección que tomaba su futuro contrato, colgando una foto con el partido Lens-PSG difundido en una pantalla de televisión, al lado de la cual se encontraba una estatua de un puma.

Puma tiene en fútbol en su elenco a la selección italiana, Antoine Griezmann, Manchester City y AC Milan. Pero desde la retirada deportiva del velocista jamaicano Usain Bolt, la marca alemana no tiene en su lista de embajadores a personas con el aura planetario de Neymar.

De este modo, Puma (6 mil 500 millones de dólares de cifra de negocios), se convierte en la estrella de la marca, que cuenta también con Lewis Hamilton.

En Nike, líder mundial de ropa deportiva (46 mil 300 millones de dólares de cifra de negocios en 2019), Neymar era una superestrella entre otros: LeBron James, Rafael Nadal, Serena Williams, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Luka Modric, Sergio Ramos…

La prensa brasileña aseguraba que el último contrato firmado por Neymar con Nike duraba once años, expirando en 2022, para un total de 105 millones de dólares.

La revista Forbes, que le coloca en el séptimo lugar entre las celebridades mejor pagadas del mundo, estima sus ingresos para este año en 95.5 millones de dólares, incluidos los contratos de patrocinio.

Welcome to the fam @neymarjr #KingIsBack pic.twitter.com/aMPnipZXj9

— PUMA (@PUMA) September 12, 2020