Neymar no viajará con Brasil para enfrentar a Egipto y mantiene en duda su participación en el Mundial 2026

“Neymar estará en Nueva Jersey, en tratamiento de fisioterapia e intensificando el programa de recuperación física”, informó este 4 de junio la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) en un comunicado.

El 10 del Santos, una de las principales novedades de la convocatoria del seleccionador Carlo Ancelotti, llegó a la concentración de la Canarinha ya lesionado, después de sufrir una molestia en el gemelo derecho el 17 de mayo durante un partido del Brasileirão.

Su club redujo inicialmente el problema a “un edema” y Ancelotti lo incluyó en la lista de 26 jugadores un día después.

Sin embargo, la CBF decidió realizar sus propias evaluaciones médicas y sometió al futbolista a una resonancia magnética que confirmó una lesión muscular de grado II, con un tiempo estimado de recuperación de entre dos y tres semanas.

Así, Neymar, de 34 años, ya se perdió el amistoso del pasado domingo contra Panamá (6-2), en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde observó el encuentro desde el banquillo, y tampoco estará disponible para el último ensayo frente a Egipto.

Su presencia también genera dudas para el debut de la Verdeamarela en el Mundial frente a Marruecos, programado para el 13 de junio en Nueva Jersey.

Desde el inicio de la concentración, el 27 de mayo, Neymar se ha ejercitado principalmente en el gimnasio y apenas ha realizado trabajos ligeros sobre el césped.

Seleção Brasileira chega para a primeira sessão de treino do dia! 🇧🇷📸 pic.twitter.com/IdD9zzXlXW — brasil (@CBF_Futebol) June 4, 2026

Pese a las dudas sobre su estado físico, Ancelotti garantizó la presencia del exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain en el Mundial, que comenzará dentro de una semana en Estados Unidos, México y Canadá.

“Para ser claro, estará con nosotros (...) Estamos completamente seguros de que no vamos a cambiar a nadie. Los jugadores elegidos son estos 26 y estos 26 jugarán la Copa del Mundo”, declaró el técnico italiano.

La pentacampeona del mundo disputará toda la fase de grupos del Mundial 2026 en territorio estadounidense.

Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey. Posteriormente jugará contra Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y cerrará la fase de grupos ante Escocia el 24 de junio, en Miami.