Quién es Enrique Riquelme, el empresario que quiere presidir al Real Madrid e invirtió en un proyecto en Guatemala

El empresario español Enrique Riquelme Vives, de 37 años, lideró un proyecto de energía renovable en Guatemala y es uno de los dos candidatos que aspiran a presidir el Real Madrid en las elecciones del 7 de junio de 2026.

Su contrincante es el actual presidente del club, Florentino Pérez. En las últimas semanas, ambos han protagonizado una intensa campaña marcada por propuestas, señalamientos y disputas para ganarse el respaldo de los socios.

En Guatemala, el Real Madrid es uno de los equipos con mayor número de seguidores, junto con el FC Barcelona. Por ello, existe interés en la elección que definirá quién dirigirá a una de las instituciones más importantes del futbol mundial.

Riquelme es fundador y presidente ejecutivo de Cox Energy, una empresa dedicada al desarrollo y promoción de proyectos energéticos en América, Europa, África y Oriente Medio.

En su perfil de LinkedIn resume así su relación con Guatemala: “Lideré en 2012 el desarrollo de una planta fotovoltaica de 56 MW en Guatemala, Rainbow 50, que en su momento fue la más importante de Latinoamérica”.

La página oficial de Cox Energy detalla el alcance del proyecto: “En 2012 lideró la fase de licitación y desarrollo del mayor proyecto fotovoltaico realizado hasta ese momento en Latinoamérica, Rainbow 50. Situado en Guatemala, la capacidad instalada de la mencionada planta alcanzó los 55.6 MW, con una inversión de US$100 millones”.

Un vínculo histórico con Guatemala

Esta no es la primera vez que el Real Madrid aparece ligado a la historia deportiva guatemalteca. En 1961, el club español visitó el país y disputó un partido amistoso contra Comunicaciones.

Desde entonces, la institución no ha regresado a Guatemala como equipo, aunque sí lo han hecho algunos de sus futbolistas en actividades individuales.

El vínculo más especial sigue siendo el de Federico Revuelto. Nacido en 1882 en Cuyotenango, Suchitepéquez, se incorporó al entonces Madrid Football Club en 1902, cuando tenía 19 años.

Llegó a ser capitán del equipo y conquistó cuatro Copas del Rey consecutivas entre 1905 y 1908. Además, anotó uno de los goles en la final de 1908. Continúa siendo el único guatemalteco que ha vestido la camiseta del Real Madrid.

Actualmente, esa relación se mantiene mediante una peña oficial del club en Guatemala y diversas alianzas comerciales en el país.

La carrera por la presidencia

En plena campaña electoral, Riquelme ha mencionado la posible incorporación de futbolistas como Erling Haaland y Rodri Hernández en caso de resultar electo.

Sin embargo, el 4 de junio, el Manchester City y el entorno del delantero noruego desmintieron públicamente cualquier acuerdo relacionado con una eventual transferencia.

El 7 de junio, los socios del Real Madrid decidirán quién dirigirá el club durante los próximos años.