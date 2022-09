Ni Chicharito ni Carlos Vela: Bale se convierte en el jugador que más camisolas ha vendido en la MLS

Vela cierra el podio, con “Chicharito” cuarto y el venezolano Josef Martínez, delantero del Atlanta United, quinto.

Los Seattle Sounders, ganadores este año de la Liga de Campeones de Concacaf, son el equipo más representado en esta clasificación con cuatro jugadores, tres de ellos latinos.

El peruano Raúl Ruidíaz es sexto, el estadounidense Jordan Morris es noveno, el salvadoreño Cristian Roldán es decimocuarto y el uruguago Nicolás Lodeiro es decimosexto.

Carles Gil, el MVP de la última temporada con los New England Revolution, es el único español en esta lista, en la que también figuran los brasileños Douglas Costa, de Los Ángeles Galaxy, y Luiz Araújo, del Atlanta United.

Gareth Bale tops the list of top-selling jerseys in MLS in 2022. 🤩

Full list of 25 players: https://t.co/Ef30U0OcSS pic.twitter.com/dzlZDhVYLE

