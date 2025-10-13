Nicaragua cayó 1-4 ante Costa Rica con dos goles de Alonso Martínez

Todo lo que dejó el duelo entre Costa Rica y Nicaragua: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla .

En la fecha 4 del grupo C , el delantero Alonso Martínez gritó dos veces en la aplastante victoria por 4 a 1 de Costa Rica sobre Nicaragua. Los goles del partido para el local los anotaron Alonso Martínez (12′ 1T y 27′ 1T), Manfred Ugalde (3′ 2T) y Francisco Calvo (48′ 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Junior Arteaga (26′ 1T).

El desempeño Alonso Martínez lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Costa Rica mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.

La presencia defensiva Francisco Calvo fue notable en el partido. El defensa de Costa Rica fue importante al convertir 1 gol.

El DT de Costa Rica, Miguel Herrera, presentó una disposición táctica 5-3-2 con Keylor Navas en el arco; Haxzel Quirós, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Kendall Waston y Joseph Mora en la línea defensiva; Josimar Alcócer, Aaron Murillo y Kenneth Vargas en el medio; y Alonso Martínez y Manfred Ugalde en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Marco Figueroa salió con una disposición táctica 5-4-1 con Miguel Rodríguez bajo los tres palos; Josué Quijano, Christian Reyes, Bancy Hernandez, Henry Niño y Justing Cano en defensa; Emmanuel Gómez, Juan Barrera, Ariel Arauz y Junior Arteaga en la mitad de cancha; y Jason Coronel en la delantera.

Ismael Cornejo Meléndez fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Nacional.

En la próxima fecha, Costa Rica visitará a Haití y Nicaragua jugará de local frente a Honduras.

Cambios en Costa Rica
  • 32′ 1T – Salió Aaron Murillo por Guillermo Villalobos
  • 61′ 2T – Salió Alonso Martínez por Allan Cruz
  • 73′ 2T – Salió Manfred Ugalde por Warren Madrigal
Amonestados en Costa Rica:
  • 5′ 1T Kendall Waston (Conducta antideportiva) y 33′ 2T Haxzel Quirós (Conducta antideportiva)

Cambios en Nicaragua
  • 45′ 2T – Salió Christian Reyes por Óscar Acevedo
  • 57′ 2T – Salió Emmanuel Gómez por Byron Bonilla
  • 64′ 2T – Salieron Ariel Arauz por Marlon López y Junior Arteaga por Widman Talavera
  • 72′ 2T – Salieron Juan Barrera por Jonathan Moncada y Kenneth Vargas por Andy Rojas
Amonestados en Nicaragua:
  • 45′ 1T Christian Reyes (Conducta antideportiva) y 30′ 2T Óscar Acevedo (Conducta antideportiva)

