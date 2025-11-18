Nicaragua cayó derrotada ante Haití por 2-0

Nicaragua no pudo llevarse los puntos de su visita a Ergilio Hato Stadium y cayó por un marcador de 2-0, ante Haití, en el compromiso válido por la fecha 6 del grupo C . El camino hacia la victoria para Haití comenzó con Don Louicius, quien convirtió en el minuto 8 del primer tiempo. Ruben Providence amplió la ventaja con el segundo gol al minuto 45 de la misma etapa.

El desempeño Don Louicius lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Haití metió 1 gol.

Ruben Providence también jugó un buen partido. El volante de Haití metió 1 gol.

El estratega de Haití, Sébastien Migné, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Jhony Placide en el arco; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix y Markhus Lacroix en la línea defensiva; Leverton Pierre, Jean-Ricner Bellegarde, Don Louicius y Ruben Providence en el medio; y Frantzdy Pierrot y Josue Casimir en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Marco Figueroa salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Alyer López bajo los tres palos; Josué Quijano, Óscar Acevedo, Henry Niño y Justing Cano en defensa; Bancy Hernandez, Juan Barrera, Ariel Arauz, Junior Arteaga y Christian Reyes en la mitad de cancha; y Jaime Moreno en la delantera.

Mario Escobar Toca fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Ergilio Hato Stadium.

Cambios en Haití

31′ 1T – Salió Frantzdy Pierrot por Duckens Nazon

62′ 2T – Salió Don Louicius por Martin Expérience

83′ 2T – Salieron Ruben Providence por Carl Sainte y Carlens Arcus por Stephane Lambese

Amonestados en Haití:

30′ 1T Hannes Delcroix (Conducta antideportiva), 17′ 2T Carlens Arcus (Conducta antideportiva) y 39′ 2T Stephane Lambese (Conducta antideportiva)

Cambios en Nicaragua

45′ 2T – Salieron Óscar Acevedo por Anyelo Velásquez, Ariel Arauz por Byron Bonilla y Henry Niño por Jason Coronel

56′ 2T – Salió Juan Barrera por Jonathan Moncada

69′ 2T – Salió Junior Arteaga por Widman Talavera

Amonestados en Nicaragua: