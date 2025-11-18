Nicaragua cayó derrotada ante Haití por 2-0

El desempeño Don Louicius lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Haití metió 1 gol.
Ruben Providence también jugó un buen partido. El volante de Haití metió 1 gol.
El estratega de Haití, Sébastien Migné, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Jhony Placide en el arco; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix y Markhus Lacroix en la línea defensiva; Leverton Pierre, Jean-Ricner Bellegarde, Don Louicius y Ruben Providence en el medio; y Frantzdy Pierrot y Josue Casimir en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Marco Figueroa salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Alyer López bajo los tres palos; Josué Quijano, Óscar Acevedo, Henry Niño y Justing Cano en defensa; Bancy Hernandez, Juan Barrera, Ariel Arauz, Junior Arteaga y Christian Reyes en la mitad de cancha; y Jaime Moreno en la delantera.
Mario Escobar Toca fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Ergilio Hato Stadium.
Cambios en Haití
- 31′ 1T – Salió Frantzdy Pierrot por Duckens Nazon
- 62′ 2T – Salió Don Louicius por Martin Expérience
- 83′ 2T – Salieron Ruben Providence por Carl Sainte y Carlens Arcus por Stephane Lambese
Amonestados en Haití:
- 30′ 1T Hannes Delcroix (Conducta antideportiva), 17′ 2T Carlens Arcus (Conducta antideportiva) y 39′ 2T Stephane Lambese (Conducta antideportiva)
Cambios en Nicaragua
- 45′ 2T – Salieron Óscar Acevedo por Anyelo Velásquez, Ariel Arauz por Byron Bonilla y Henry Niño por Jason Coronel
- 56′ 2T – Salió Juan Barrera por Jonathan Moncada
- 69′ 2T – Salió Junior Arteaga por Widman Talavera
Amonestados en Nicaragua:
- 48′ 1T Henry Niño (Conducta antideportiva), 29′ 2T Widman Talavera (Conducta antideportiva) y 32′ 2T Christian Reyes (Conducta antideportiva)