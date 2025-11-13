Nicaragua le ganó como anfitrión a Honduras por 2-0

Bancy Hernandez tuvo una gran actuación. El volante de Nicaragua anotó 1 gol.
Otro jugador que tuvo gran partido fue Jaime Moreno. El atacante de Nicaragua brilló al convertir 1 gol.
El DT de Nicaragua, Marco Figueroa, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Alyer López en el arco; Josué Quijano, Justing Cano, Henry Niño y Anyelo Velásquez en la línea defensiva; Jason Coronel, Junior Arteaga, Juan Barrera, Ariel Arauz y Bancy Hernandez en el medio; y Jaime Moreno en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Reinaldo Rueda salió con una disposición táctica 4-5-1 con Edrick Menjívar bajo los tres palos; Andy Nájar, Getsel Montes, Luis Vega y Joseph Rosales en defensa; Kervin Arriaga, Alexy Vega, Deybi Flores, Luis Palma y Romell Quioto en la mitad de cancha; y Jorge Benguché en la delantera.
Ismail Elfath fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada Nicaragua enfrentará de visitante a Haití, mientras que Honduras jugará de visitante frente a Costa Rica.
Cambios en Nicaragua
- 70′ 2T – Salió Bancy Hernandez por Byron Bonilla
- 71′ 2T – Salió Ariel Arauz por Marlon López
- 84′ 2T – Salió Junior Arteaga por Ebert Martínez
Amonestado en Nicaragua:
- 10′ 2T Anyelo Velásquez (Sujetar al rival para impedirle avanzar)
Cambios en Honduras
- 61′ 2T – Salió Jorge Benguché por Marlon Ramírez
- 72′ 2T – Salió Kervin Arriaga por Jorge Álvarez
- 73′ 2T – Salieron Romell Quioto por Dereck Moncada, Getsel Montes por Devron García y Josué Quijano por Junior Delgado
- 79′ 2T – Salió Alexy Vega por Yustin Arboleda
Amonestados en Honduras:
- 19′ 2T Getsel Montes (Conducta antideportiva) y 30′ 2T Marlon Ramírez (Conducta antideportiva)