Nicaragua le ganó como anfitrión a Honduras por 2-0

Deportes

Nicaragua le ganó como anfitrión a Honduras por 2-0

Todo lo que dejó el duelo entre Nicaragua y Honduras: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla .

|

Nicaragua se llevó una cómoda victoria frente a Honduras, en el marco de la fecha 5 del grupo C . El gol que rompió el empate llegó a través de Bancy Hernandez al minuto 12 del primer tiempo, mientras que Jaime Moreno amplió la diferencia en el minuto 36 de la segunda mitad, sellando la victoria para Nicaragua.

Bancy Hernandez tuvo una gran actuación. El volante de Nicaragua anotó 1 gol.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Jaime Moreno. El atacante de Nicaragua brilló al convertir 1 gol.

El DT de Nicaragua, Marco Figueroa, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Alyer López en el arco; Josué Quijano, Justing Cano, Henry Niño y Anyelo Velásquez en la línea defensiva; Jason Coronel, Junior Arteaga, Juan Barrera, Ariel Arauz y Bancy Hernandez en el medio; y Jaime Moreno en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Reinaldo Rueda salió con una disposición táctica 4-5-1 con Edrick Menjívar bajo los tres palos; Andy Nájar, Getsel Montes, Luis Vega y Joseph Rosales en defensa; Kervin Arriaga, Alexy Vega, Deybi Flores, Luis Palma y Romell Quioto en la mitad de cancha; y Jorge Benguché en la delantera.

Ismail Elfath fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Nicaragua enfrentará de visitante a Haití, mientras que Honduras jugará de visitante frente a Costa Rica.

Cambios en Nicaragua
  • 70′ 2T – Salió Bancy Hernandez por Byron Bonilla
  • 71′ 2T – Salió Ariel Arauz por Marlon López
  • 84′ 2T – Salió Junior Arteaga por Ebert Martínez
Amonestado en Nicaragua:
  • 10′ 2T Anyelo Velásquez (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Honduras
  • 61′ 2T – Salió Jorge Benguché por Marlon Ramírez
  • 72′ 2T – Salió Kervin Arriaga por Jorge Álvarez
  • 73′ 2T – Salieron Romell Quioto por Dereck Moncada, Getsel Montes por Devron García y Josué Quijano por Junior Delgado
  • 79′ 2T – Salió Alexy Vega por Yustin Arboleda
Amonestados en Honduras:
  • 19′ 2T Getsel Montes (Conducta antideportiva) y 30′ 2T Marlon Ramírez (Conducta antideportiva)

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Concacaf Datafactory Fútbol Internacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS