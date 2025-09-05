Nicaragua recibirá a Costa Rica por la fecha 1 del grupo C

Así llegan Nicaragua y Costa Rica
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Nicaragua en partidos
Nicaragua no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Panamá.
Últimos resultados de Costa Rica en partidos
Costa Rica llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Trinidad.
Horario Nicaragua y Costa Rica, según país
- Argentina: 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas