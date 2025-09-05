Nicaragua recibirá a Costa Rica por la fecha 1 del grupo C

El cotejo correspondiente a la fecha 1 del grupo C se juega hoy a las 20:00 horas en el estadio Nacional de Nicaragua.

Así llegan Nicaragua y Costa Rica

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Nicaragua en partidos

Nicaragua no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Panamá.

Últimos resultados de Costa Rica en partidos

Costa Rica llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Trinidad.

Horario Nicaragua y Costa Rica, según país