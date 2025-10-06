Nicaragua vs Haití: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo C

Así llegan Nicaragua y Haití
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Nicaragua en partidos
Nicaragua sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Honduras.
Últimos resultados de Haití en partidos
Haití obtuvo un punto gracias a un empate en 3 frente a Costa Rica..
Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de junio, en Primera Ronda del torneo Eliminatorias Concacaf 2022, y el marcador favoreció a Haití con un marcador de 1-0.
Horario Nicaragua y Haití, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas