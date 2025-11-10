Nicaragua vs Honduras: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo C

El próximo jueves 13 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, Honduras visita a Nicaragua en el estadio Nacional de Nicaragua, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo C .

Así llegan Nicaragua y Honduras

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Nicaragua en partidos

Nicaragua fue derrotado en el Nacional frente a Costa Rica por 1 a 4 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 1 y perdido 3. Le convirtieron 13 goles y tiene 2 a favor.

Últimos resultados de Honduras en partidos

Honduras viene de vencer a Haití en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 empates. Además, marcó un total de 7 goles y mantuvo su arco en cero.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de septiembre, en Ronda Final del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y Honduras se quedó con la victoria por 2 a 0.

Horario Nicaragua y Honduras, según país