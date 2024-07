El portero guatemalteco, Nicholas Hagen, fue titular con el Columbus Crew en el empate de local 1-1 ante el cuadro del Charlotte FC, en juego válido por la jornada 24 de la Conferencia del Este de la MLS.

Hagen tuvo al principio una destacada actuación con importantes intervenciones, pero al final un error le cedió el empate al Charlotte.

El equipo de Columbus dominó la mayor parte del compromiso y se puso en ventaja a los 31 minutos por intermedio de Juan Camilo Hernández.

El guardameta nacional fue clave en el momento justo que su equipo lo necesitó, ya que estando en ventaja, atajó un remate a quemarropa dentro del área grande, en el mejor momento del equipo de Charlotte.

En la parte complementaria, continuaba el Crew con el dominio, pero no lograba capitalizar sus opciones en ataque, mientras que, el equipo visitante, tampoco podía romper el cerrojo de Hagen y su defensa.

Pero sobre la recta final, cuando todo parecía que se quedaría con la victoria, un despeje largo desde la zona defensiva contraria, el balón llegó a los botines de Patrick Agyemang, quien tomó mal parado a un defensor del Crew, complementado con una mala salida de Hagen que lo dejó en ventaja a al 83 y marcó la paridad.

