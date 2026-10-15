“No he dicho ninguna palabra ofensiva”: Vinícius cuestiona su sanción de cuatro partidos

Fútbol Internacional

“No he dicho ninguna palabra ofensiva”: Vinícius cuestiona su sanción de cuatro partidos

Vinícius Júnior cuestionó la sanción recibida tras su expulsión en la Liga española y aseguró que no comprende el trato que recibe por parte de los árbitros.

|

time-clock

Vinícius Júnior critica el trato arbitral tras recibir cuatro partidos de sanción,(Foto Prensa Libre: EFE).

Vinícius Júnior critica el trato arbitral tras recibir cuatro partidos de sanción,(Foto Prensa Libre: EFE).

El delantero del Real Madrid Vinícius Júnior afirmó que no entiende el trato que recibe de los árbitros y se mostró sorprendido por los cuatro partidos de sanción que le impusieron tras su expulsión en el encuentro de Liga contra el Villarreal.

“No me acuerdo un jugador que ha tenido cuatro partidos de sanción”, declaró Vinícius en la zona mixta después del partido contra la Roma, que el conjunto madridista remontó en apenas siete minutos, al ser consultado sobre la sanción.

El brasileño también expresó su sorpresa por la tarjeta roja y aseguró que no insultó al árbitro. “No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me diera cuatro partidos”, afirmó.

Vinícius también cuestionó las decisiones arbitrales en las jugadas en las que recibe faltas. “La afición me da igual, la afición tiene que pitarme porque estoy ahí para marcar goles contra su equipo, pero los árbitros no entiendo”, señaló.

LECTURAS RELACIONADAS

MADRID, 10/10/2026.- El delantero del Real Madrid Vinicius Jr (delante) lucha por el balón con Juan Foyth (detrás), del Villarreal CF, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Madrid y Villarreal CF disputan este sábado en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Fernando Villar

¿Jugará Vinícius el Clásico ? Esta es la sanción que recibió el brasileño tras su expulsión

chevron-right
MANCHESTER (United Kingdom), 14/10/2026.- Paris Saint-Germains Ousmane Dembele (L) celebrates with teammates after scoring for the 2-0 goal during the UEFA Champions League soccer match between Manchester City and Paris Saint-Germain in Manchester, Britain, 14 October 2026. (Liga de Campeones, Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Champions League: así marcha la tabla de posiciones tras disputarse la jornada 2

chevron-right

“Y al final la tarjeta amarilla siempre es para Vini”, agregó.

Vinícius reconoce su enfado con Mourinho

El brasileño reconoció que se molestó cuando José Mourinho decidió sustituirlo durante el encuentro contra la Roma, aunque posteriormente admitió que el entrenador acertó con la decisión.

“Siempre quiero jugar todos los partidos, todos los minutos, pero sé de mi momento, sé cómo estoy jugando”, explicó Vinícius, quien añadió que su objetivo es ayudar al equipo y que comprende que los cambios pueden modificar el desarrollo del encuentro.

Al ser consultado sobre su relación con Mourinho, el atacante aseguró que ambos mantienen una buena comunicación. “Siempre tenemos muy buena relación, me dice las cosas claras”, afirmó.

Vinícius admitió que se había enfadado “un poco” con el técnico por sustituirlo, pero reconoció que el equipo mejoró después de las modificaciones. “Al final él tenía la razón, el equipo ha cambiado, ha mejorado y esto es lo más importante”, señaló.

El delantero también se mostró confiado en recuperar su mejor rendimiento. “La buena racha va a volver, los goles van a volver, estoy seguro de eso, no tengo ninguna duda”, concluyó.

Vinícius se perderá el clásico contra el Barcelona

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) impuso al delantero brasileño una sanción de cuatro partidos por su expulsión frente al Villarreal y las protestas posteriores al árbitro. La suspensión dejará a Vinícius fuera del clásico contra el Barcelona, además de otros encuentros de Liga.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Futbol Internacional Real Madrid Vinicius 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM