“No he dicho ninguna palabra ofensiva”: Vinícius cuestiona su sanción de cuatro partidos

El delantero del Real Madrid Vinícius Júnior afirmó que no entiende el trato que recibe de los árbitros y se mostró sorprendido por los cuatro partidos de sanción que le impusieron tras su expulsión en el encuentro de Liga contra el Villarreal.

“No me acuerdo un jugador que ha tenido cuatro partidos de sanción”, declaró Vinícius en la zona mixta después del partido contra la Roma, que el conjunto madridista remontó en apenas siete minutos, al ser consultado sobre la sanción.

El brasileño también expresó su sorpresa por la tarjeta roja y aseguró que no insultó al árbitro. “No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me diera cuatro partidos”, afirmó.

Vinícius también cuestionó las decisiones arbitrales en las jugadas en las que recibe faltas. “La afición me da igual, la afición tiene que pitarme porque estoy ahí para marcar goles contra su equipo, pero los árbitros no entiendo”, señaló.

“Y al final la tarjeta amarilla siempre es para Vini”, agregó.

Vinícius reconoce su enfado con Mourinho

El brasileño reconoció que se molestó cuando José Mourinho decidió sustituirlo durante el encuentro contra la Roma, aunque posteriormente admitió que el entrenador acertó con la decisión.

“Siempre quiero jugar todos los partidos, todos los minutos, pero sé de mi momento, sé cómo estoy jugando”, explicó Vinícius, quien añadió que su objetivo es ayudar al equipo y que comprende que los cambios pueden modificar el desarrollo del encuentro.

Al ser consultado sobre su relación con Mourinho, el atacante aseguró que ambos mantienen una buena comunicación. “Siempre tenemos muy buena relación, me dice las cosas claras”, afirmó.

Vinícius admitió que se había enfadado “un poco” con el técnico por sustituirlo, pero reconoció que el equipo mejoró después de las modificaciones. “Al final él tenía la razón, el equipo ha cambiado, ha mejorado y esto es lo más importante”, señaló.

El delantero también se mostró confiado en recuperar su mejor rendimiento. “La buena racha va a volver, los goles van a volver, estoy seguro de eso, no tengo ninguna duda”, concluyó.

🗣️ VINICIUS: "¿LA SANCIÓN? CON VINI TODO ES FÁCIL; LOS OTROS EQUIPOS Y LA PRENSA DIRÁN QUE ESTÁ BIEN..." "NO RECUERDO A NINGÚN JUGADOR QUE HAYA SIDO SANCIONADO CON 4 PARTIDOS POR TIRAR DEL PELO A OTRO..." https://t.co/iZMurWrbdP — Diario AS (@diarioas) October 14, 2026

Vinícius se perderá el clásico contra el Barcelona

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) impuso al delantero brasileño una sanción de cuatro partidos por su expulsión frente al Villarreal y las protestas posteriores al árbitro. La suspensión dejará a Vinícius fuera del clásico contra el Barcelona, además de otros encuentros de Liga.