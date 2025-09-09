No hubo goles en el empate entre Chile y Uruguay

En un encuentro sin goles, Chile y Uruguay empataron en el estadio Nacional el partido correspondiente a la fecha 18 .

A pesar de Chile llevar la ventaja en cuanto a disparos cerca al área (7 fueron al arco y 7 afuera), no le alcanzó para llevarse la victoria en el estadio Nacional.

El protagonismo de Javier Altamirano lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Chile efectuó 90 pases correctos y recuperó 2 balones.

Ronald Araújo también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Uruguay fue importante debido a que recuperó 3 pelotas y despejó 3 pelotas peligrosas.

El entrenador de Chile, Nicolás Córdova, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Paulo Díaz, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en la línea defensiva; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Lucas Cepeda, Javier Altamirano y Emiliano Ramos en el medio; y Ben Brereton Díaz en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Marcelo Bielsa se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Santiago Mele bajo los tres palos; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres y Matías Viña en defensa; Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur en la mitad de cancha; y Brian Rodríguez, Darwin Núñez y Cristian Olivera en la delantera.

El partido en el estadio Nacional fue dirigido por el árbitro Anderson Daronco.

El local está en el décimo puesto con 11 puntos, mientras que el visitante llegó a 28 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Chile

45′ 2T – Salió Felipe Loyola por Vicente Pizarro

69′ 2T – Salió Emiliano Ramos por Gonzalo Tapia

74′ 2T – Salieron Javier Altamirano por Lucas Assadi y Ben Brereton Díaz por Alexander Aravena

83′ 2T – Salió Fabián Hormazábal por Ian Garguez

Amonestado en Chile:

38′ 1T Felipe Loyola (Conducta antideportiva)

Cambios en Uruguay

70′ 2T – Salió Brian Rodríguez por Kevin Amaro

80′ 2T – Salió Darwin Núñez por Federico Viñas

Amonestado en Uruguay: