No hubo goles en el empate entre Rayo Vallecano y Betis

En un encuentro sin goles, Rayo y los Verdiblancos empataron en el Estadio de Vallecas el partido correspondiente a la fecha 16 de la Liga.

Isaac Palazón estrelló un disparo en el palo a los 69 minutos del segundo tiempo y ahogó el grito de gol de toda su hinchada.

El protagonismo de Florian Lejeune lo consagró como el mejor jugador del partido. El defensor de Rayo Vallecano fue importante al quitar 5 balones.

Marc Bartra también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Betis fue importante debido a que recuperó 2 pelotas y despejó 2 pelotas peligrosas.

A los 42 minutos del primer tiempo, el volante de Rayo Vallecano Luis Alfonso Espino dejó en ridículo con un estupendo caño a Aitor Ruibal, defensor de Betis.

El entrenador de Rayo, Iñigo Perez, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Augusto Batalla en el arco; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy y Pep Chavarría en la línea defensiva; Pathé Ciss, Óscar Valentín, Jorge de Frutos, Isaac Palazón y Luis Alfonso Espino en el medio; y Álvaro García en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Manuel Pellegrini se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Álvaro Valles bajo los tres palos; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan y Ricardo Rodrí­guez en defensa; Marc Roca, Nelson Deossa, Antony, Pablo Fornals y Rodrigo Riquelme en la mitad de cancha; y Juan Hernández en la delantera.

El partido en el Estadio de Vallecas fue dirigido por el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Por la próxima fecha, Rayo visitará a Elche. Por otro lado, los Verdiblancos recibirán a Getafe.

El local está en el décimo tercer puesto con 18 puntos, mientras que el visitante llegó a 25 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo.

Cambios en Rayo Vallecano

17′ 1T – Salió Jorge de Frutos por Fran Pérez

65′ 2T – Salieron Luis Alfonso Espino por Sergio Camello y Óscar Valentín por Pedro Díaz

82′ 2T – Salieron Isaac Palazón por Gerard Gumbau y Álvaro García por Iván Balliu

Amonestados en Rayo Vallecano:

43′ 1T Fran Pérez (Conducta antideportiva), 49′ 1T Augusto Batalla (Conducta antideportiva), 29′ 2T Pathé Ciss (Conducta antideportiva) e 43′ 2T Iván Balliu (Conducta antideportiva)

Cambios en Betis

58′ 2T – Salió Nelson Deossa por Giovani Lo Celso

6′ 1T – Salió Diego Llorente por Marc Bartra

73′ 2T – Salieron Rodrigo Riquelme por Pablo Garcia y Pablo Fornals por Sergi Altimira

Amonestado en Betis: