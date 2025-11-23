No hubo goles en el empate entre Real Oviedo y Rayo Vallecano

En un encuentro sin goles, Real Oviedo y Rayo empataron en el estadio Carlos Tartiere el partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga.

Los equipos estuvieron en pardas, porque tanto Rayo Vallecano como Real Oviedo pegaron un tiro en el palo. Los jugadores Unai López y Santiago Cazorla se quedaron con las ganas de gritar su gol.

El protagonismo de Florian Lejeune lo consagró como el mejor jugador del partido. El defensor de Rayo Vallecano fue importante al quitar 2 balones y sacar 4 pelotas fuera del área de peligro.

También fue clave en el estadio Carlos Tartiere, Leander Dendoncker. El volante de Real Oviedo se destacó frente a Rayo Vallecano ya que dio 18 pases correctos robó 2 pelotas.

El entrenador de Real Oviedo, Luis Carrión, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Aarón Escandell en el arco; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo y Javi López en la línea defensiva; Leander Dendoncker, Santiago Colombatto, Santiago Cazorla, Federico Viñas y Ilyas Chaira en el medio; y Salomón Rondón en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Iñigo Perez se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Augusto Batalla bajo los tres palos; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy y Pep Chavarría en defensa; Unai López, Óscar Valentín, Jorge de Frutos, Isaac Palazón y Álvaro García en la mitad de cancha; y Sergio Camello en la delantera.

El partido en el estadio Carlos Tartiere fue dirigido por el árbitro Alejandro Quintero González.

Por la próxima fecha, Real Oviedo visitará a Atlético de Madrid. Por otro lado, Rayo recibirá a Valencia.

El local está en el vigésimo puesto con 9 puntos, mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo.

Cambios en Real Oviedo

45′ 2T – Salió Javi López por Rahim Alhassane

60′ 2T – Salieron Santiago Cazorla por Pablo Agudín y Salomón Rondón por Haissem Hassan

78′ 2T – Salió Leander Dendoncker por Alberto Reina

Amonestado en Real Oviedo:

27′ 2T Nacho Vidal (Conducta antideportiva)

Expulsado en Real Oviedo:

7′ 2T Ilyas Chaira (Roja directa)

Cambios en Rayo Vallecano

56′ 2T – Salió Nobel Mendy por Pathé Ciss

69′ 2T – Salió Sergio Camello por Alexandre Alemão

84′ 2T – Salieron Isaac Palazón por Fran Pérez, Óscar Valentín por Gerard Gumbau y Federico Viñas por Alex Forés

Amonestados en Rayo Vallecano:

29′ 1T Nobel Mendy (Conducta antideportiva) e 30′ 2T Isaac Palazón (Conducta antideportiva)

Expulsado en Rayo Vallecano: