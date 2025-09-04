No hubo goles en el empate entre Surinam y Panamá

En un encuentro sin goles, Surinam y Panamá empataron en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed el partido correspondiente a la fecha 1 del grupo A .

El protagonismo de Anfernee Dijksteel lo consagró como el mejor jugador del partido. El defensor de Surinam fue importante .

Carlos Harvey también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Panamá fue importante .

El entrenador de Surinam, Stanley Menzo, dispuso en campo una formación 5-4-1 con Etienne Vaessen en el arco; Liam van Gelderen, Radinio Balker, Leo Abena, Shaquille Pinas y Djevencio van der Kust en la línea defensiva; Denzel Jubitana, Dhoraso Klas, Kenneth Paal y Richonell Margaret en el medio; y Gyrano Kerk en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Thomas Christiansen se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Orlando Mosquera bajo los tres palos; Michael Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade y Jorge Gutiérrez en defensa; Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, José Rodrí­guez, Cristian Martínez y Ismael Díaz en la mitad de cancha; y Cecilio Waterman en la delantera.

El partido en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed fue dirigido por el árbitro Kwinsi Williams.

Por la próxima fecha, Surinam visitará a El Salvador. Por otro lado, Panamá recibirá a Guatemala.

Cambios en Surinam

64′ 2T – Salieron Denzel Jubitana por Sheraldo Becker y Cristian Martínez por Carlos Harvey

74′ 2T – Salieron Radinio Balker por Anfernee Dijksteel y Richonell Margaret por Jean-Paul Boëtius

80′ 2T – Salió Dhoraso Klas por Dion Malone

81′ 2T – Salió Gyrano Kerk por Jaden Montnor

Amonestados en Surinam:

4′ 2T Dhoraso Klas (Conducta antideportiva) y 36′ 2T Leo Abena (Conducta antideportiva)

Cambios en Panamá

70′ 2T – Salieron José Rodrí­guez por Édgar Bárcenas y Cecilio Waterman por José Fajardo

82′ 2T – Salió Jorge Gutiérrez por Éric Davis

Amonestado en Panamá: