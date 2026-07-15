“No me arrepiento de nada”: Tuchel defiende sus cambios tras la remontada de Argentina

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“No me arrepiento de nada”: Tuchel defiende sus cambios tras la remontada de Argentina

El seleccionador de Inglaterra asumió la responsabilidad por la derrota, defendió sus modificaciones tácticas y aseguró que su equipo estuvo muy cerca de clasificar a la final antes de la remontada de Argentina.

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ATLANTA (United States), 15/07/2026.- England's head coach Thomas Tuchel (C) talks to players during the first hydration break during the FIFA World Cup 2026 semifinals match England against Argentina, in Atlanta, USA, 15 July 2026. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Thomas Tuchel da indicaciones a sus jugadores modificando el planteamiento para ser más defensivos y cuidar la corta ventaja que tenían y al final no le salió. (Foto Prensa Libre: EFE).

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, aseguró que no se arrepiente del rumbo que tomó el partido tras sus modificaciones tácticas, que llevaron a Inglaterra a renunciar por completo al balón y permitieron que Argentina remontara y accediera a la final del Mundial.

"No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando uno a cero. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo", dijo en una entrevista para la Fifa al término del encuentro.

Argentina venció a Inglaterra por 1-2, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos 85 y 90+2 respectivamente, que hicieron bueno el asedio argentino.

"Estamos decepcionados. Estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar; concedimos muchas ocasiones y no pudimos revertir la posesión del balón. A partir de ahí, nos limitamos a conceder muchísimos centros, ocasiones y tiros. Estuvimos cerca, pero no pudimos mantener el nivel tras nuestro gol", explicó Tuchel.

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Después de adelantarse en el marcador, Inglaterra dejó de presionar y el seleccionador introdujo varios cambios defensivos con el propósito de asegurar el resultado.

"Solo intentábamos ayudar a los jugadores. Concedimos un gol enseguida. Decidimos pasar a una línea de cinco atrás porque las líneas estaban demasiado separadas. Ellos ganaban todos los balones de cabeza, no paraban de colgar centros una y otra vez"; argumentó Tuchel, que asumió su responsabilidad.

"Por supuesto la responsabilidad es del entrenador. Si las cosas no salen bien, es fácil decir que fue un error", resaltó.

Y terminó destacando el trabajo del grupo, que "hizo muchísimos kilómetros, viajó mucho, jugó en altura, con diez hombres, con calor" e hizo un gran torneo.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

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