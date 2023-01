No se guardó nada: Las duras palabras de Kylian Mbappé al presidente de la Federación de Francia tras declaraciones sobre Zidane

“¿Zidane en Brasil? No sé, me sorprendería. Él hace lo que quiere, no es asunto mío. No corresponde a nada. Algunos periodistas cambian las cosas o inventan porque no saben qué escribir y prefieren decir cosas malas que buenas. ¿Zidane en Brasil? No me importa, puede ir a donde quiera. Puede ir donde quiera, a un club… a una selección, me cuesta creerlo en lo que a él respecta“, dijo Le Graet en entrevista para RMC Sport.

Luego, le preguntaron sobre si Zidane le hubiera contactado para poder tomar las riendas de la Selección de Francia, a lo que el directivo contestó que “Ni siquiera hubiera contestado el teléfono”.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Las declaraciones llegaron a Mbappé, quien ya tiene historia con la Federación de Francia y no dudó en defender a Zidane en twitter.

“Zidane es Francia, así no le faltamos el respeto a la leyenda” es lo que se lee en el tweet de Mbappé.