“No voy a poner más excusas”: Nick Kyrgios explica el difícil momento que atraviesa tras su positivo

El tenista australiano Nick Kyrgios asumió toda la responsabilidad después de dar positivo por cocaína y ser suspendido provisionalmente, mientras espera que se determine la sanción definitiva.

Kyrgios, de 31 años, fue suspendido el pasado 4 de agosto, aunque la medida se conoció públicamente hasta este miércoles, cuando la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) confirmó el caso.

"He dado positivo en una prueba en Mallorca. Cometí un gran error y asumo toda la responsabilidad por ello. Lo siento por mis aficionados, por mi familia, por mis patrocinadores y por todos los que están cerca de mí. Sobre todo lo siento por los niños que me siguen. Sé el ejemplo que esto supone y estoy muy decepcionado conmigo mismo", expresó Kyrgios en sus redes sociales.

El australiano también explicó el difícil momento que ha atravesado durante los últimos años debido a las constantes lesiones, aunque dejó claro que esa situación no justifica sus actos. "No voy a poner más excusas, pero quiero dar contexto de por lo que he pasado. Las lesiones de los últimos dos años me han hecho mucho daño, física y mentalmente. Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente espera y aceptar esto al final de mi carrera ha sido mucho más duro de lo que me pudiera haber imaginado", señaló.

Kyrgios recordó la compleja relación que ha mantenido con su carrera profesional y reconoció las dificultades que ha enfrentado ante la posibilidad de alejarse definitivamente de las canchas."Siempre lo he dicho. No elegí el tenis, el tenis me eligió a mí, pero dejar ir algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles que he hecho. A veces me he sentido inválido y solo. Aunque nada de esto justifica lo que hice", agregó.

En el mismo comunicado, el australiano anunció que se alejará durante 28 días de las redes sociales y de la vida pública con el objetivo de enfocarse en su situación personal.

"Pido a la gente que respete mi privacidad durante ese tiempo y que respete la de mi familia. Lo siento. Trabajaré y volveré mejor", concluyó. Kyrgios ha conquistado siete títulos durante su carrera, tres de ellos de categoría ATP 500. Alcanzó su mejor posición en el ranking mundial en octubre de 2016, cuando llegó al puesto 13.

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria se produjo en 2022, cuando alcanzó la final de Wimbledon y terminó como subcampeón después de perder ante el serbio Novak Djokovic.