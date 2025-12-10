Noni Madueke impulsó la victoria 3-0 de Arsenal frente a Club Brugge con dos goles

Noni Madueke aportó dos tantos en el abultado triunfo de los Gunners sobre Club Brugge 3-0, por la fecha 6 de la Champions. Noni Madueke demostró un gran juego al marcar dos goles de jugada y de cabeza (25′ 1T y 1′ 2T), desempeñando un papel clave en la actuación colectiva de su equipo. Gabriel Martinelli se unió al espectáculo goleador en el minuto 10 de la segunda mitad con una anotación.

No se puede creer. Piero Hincapié estrelló dos veces su disparo contra el palo y atragantó el festejo de Arsenal.

El protagonismo de Noni Madueke lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Arsenal mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 20 pases correctos.

Piero Hincapié también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Arsenal fue importante debido a que recuperó 4 pelotas.

El entrenador de Club Brugge, Ivan Leko, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Tristan van den Heuvel en el arco; Hugo Siquet, Joel Ordóñez, Brandon Mechele y Joaquin Seys en la línea defensiva; Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Carlos Forbs, Hans Vanaken y Christos Tzolis en el medio; y Nicolo Tresoldi en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Mikel Arteta se plantaron con una estrategia 4-3-3 con David Raya bajo los tres palos; Ben White, Christian Norgaard, Piero Hincapié y Myles Lewis-Skelly en defensa; Martin Odegaard, Martín Zubimendi y Mikel Merino en la mitad de cancha; y Noni Madueke, Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli en la delantera.

El partido en el estadio Jan Breydel fue dirigido por el árbitro Sven Jablonski.

Por la próxima fecha, Club Brugge visitará a Kairat Almaty. Por otro lado, los Gunners visitarán a Inter.

Cambios en Club Brugge

67′ 2T – Salieron Nicolo Tresoldi por Kaye Furo y Hugo Siquet por Bjorn Meijer

73′ 2T – Salieron Raphael Onyedika por Hugo Vetlesen y Joaquin Seys por Kyriani Sabbe

Cambios en Arsenal

62′ 2T – Salieron Viktor Gyökeres por Gabriel Jesús y Piero Hincapié por Riccardo Calafiori

71′ 2T – Salieron Noni Madueke por Bukayo Saka y Martin Odegaard por Ethan Nwaneri

82′ 2T – Salieron Ben White por Marli Salmon y Carlos Forbs por Mamadou Diakhon

