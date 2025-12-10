Noni Madueke impulsó la victoria 3-0 de Arsenal frente a Club Brugge con dos goles

No se puede creer. Piero Hincapié estrelló dos veces su disparo contra el palo y atragantó el festejo de Arsenal.
El protagonismo de Noni Madueke lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Arsenal mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 20 pases correctos.
Piero Hincapié también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Arsenal fue importante debido a que recuperó 4 pelotas.
El entrenador de Club Brugge, Ivan Leko, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Tristan van den Heuvel en el arco; Hugo Siquet, Joel Ordóñez, Brandon Mechele y Joaquin Seys en la línea defensiva; Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Carlos Forbs, Hans Vanaken y Christos Tzolis en el medio; y Nicolo Tresoldi en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Mikel Arteta se plantaron con una estrategia 4-3-3 con David Raya bajo los tres palos; Ben White, Christian Norgaard, Piero Hincapié y Myles Lewis-Skelly en defensa; Martin Odegaard, Martín Zubimendi y Mikel Merino en la mitad de cancha; y Noni Madueke, Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli en la delantera.
El partido en el estadio Jan Breydel fue dirigido por el árbitro Sven Jablonski.
Por la próxima fecha, Club Brugge visitará a Kairat Almaty. Por otro lado, los Gunners visitarán a Inter.
Cambios en Club Brugge
- 67′ 2T – Salieron Nicolo Tresoldi por Kaye Furo y Hugo Siquet por Bjorn Meijer
- 73′ 2T – Salieron Raphael Onyedika por Hugo Vetlesen y Joaquin Seys por Kyriani Sabbe
Cambios en Arsenal
- 62′ 2T – Salieron Viktor Gyökeres por Gabriel Jesús y Piero Hincapié por Riccardo Calafiori
- 71′ 2T – Salieron Noni Madueke por Bukayo Saka y Martin Odegaard por Ethan Nwaneri
- 82′ 2T – Salieron Ben White por Marli Salmon y Carlos Forbs por Mamadou Diakhon
Amonestados en Arsenal:
- 19′ 2T Christian Norgaard (Conducta antideportiva) y 22′ 2T Ben White (Conducta antideportiva)