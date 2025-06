“Nos hemos quedado frustrados”, admite Mbappé tras la caída de Francia ante España

"Estamos fastidiados, es normal porque queríamos ganar. Hemos jugado motivados, queríamos remontar el partido pero al final hemos perdido y nos hemos quedado frustrados”, indicó el francés.

“Hemos jugado bien, tuvimos momentos de juego como hacía mucho que no teníamos. Supimos conservar el balón, tener una estructura y oportunidades. Pero el problema es que tuvimos diez minutos de agujero en la primera mitad y recibimos dos goles, diez minutos de bajón en la segunda mitad y nos hicieron ahí otros dos goles.”, destacó Kylian Mbappé.

“Eso se paga caro en los partidos de alto nivel. Pero también nos anima para el futuro, tenemos un largo camino por delante hacia el Mundial. Hay que extraer las lecciones necesarias de este partido para avanzar en el futuro", señaló Mbappé.

"No todo ha sido para tirar a la basura", estimó el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, a pesar de la derrota 5-4 ante España en semifinales de la Liga de Naciones.

"Me quedo con sensaciones encontradas. Hay cosas buenas con las que quedarse, aunque cuando recibes cinco goles está claro que no has hecho todo bien. Nuestros veinte primeros minutos fueron muy buenos. Terminamos con más ocasiones que nuestros rivales”, añadió.

“Después, en el inicio de la segunda parte, hemos recibido dos goles. Pero a pesar de que íbamos muy por debajo en el marcador, continuamos nuestro camino, creamos ocasiones y marcamos goles. Les hicimos temblar al final", resumió Deschamps en su conferencia de prensa.

"Hay cosas por corregir, pero hicimos cosas bien. Nos castigaron porque enfrente teníamos a un equipo de muy alto nivel", apuntó.

Kylian Mbappe aportó un gol de penalti en el encuentro de Francia ante España. (Foto Prensa Libre: AFP).

Deschamps puso sobre todo el acento en las numerosas ausencias de su equipo, sobre todo en defensa (Dayot Upamecano, William Sadiba, Jules Koundé).

"Teníamos que estar perfectos en todas las facetas del juego y no teníamos todas nuestras fuerzas en defensa. Eso permite a otros jugadores estar ahí, así que para el futuro es algo interesante", indicó.

Preguntado sobre la diferencia con la derrota del año pasado en semifinales de la Eurocopa también ante España (2-1), Deschamps afirmó que "no fue el mismo partido".

"La diferencia principal entre un partido y el otro ha sido la efectividad, hoy ellos fueron más eficaces", reconoció.