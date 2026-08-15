Oficial: Ferran Torres deja el Barcelona y ficha por el PSG: “Estoy en un equipo ambicioso”

Ferran Torres ya es jugador del París Saint-Germain. El atacante valenciano, autor del gol que le dio el título mundial a España ante Argentina en la final del Mundial 2026, dejó el Barcelona. El delantero se incorporó al conjunto dirigido por Luis Enrique Martínez, con quien ya trabajó en la selección española anteriormente.

El traspaso fue confirmado oficialmente este sábado por 50 millones de euros fijos más variables. Torres había solicitado la operación a la directiva del Barcelona la semana pasada, cuando manifestó su firme deseo de jugar en París. El acuerdo alcanzado satisfizo a ambos clubes y permitió concretar su salida.

Torres dejó el Barcelona después de cuatro temporadas y media, en las que disputó 207 encuentros y anotó 65 goles. Durante su etapa en el conjunto catalán conquistó tres Ligas, tres Supercopas y una Copa del Rey. El delantero pone así fin a su trayectoria como azulgrana.

Aunque el Barcelona quería ofrecerle la renovación, Torres optó por incorporarse al proyecto parisino. La ambición del PSG y la propuesta económica del club francés influyeron en la decisión del atacante. El Barcelona no pudo competir con las condiciones que el conjunto parisino puso sobre la mesa.

Luis Enrique fue uno de los grandes impulsores de la incorporación de Torres al PSG. El técnico conoce al atacante desde su etapa como seleccionador de España y fue quien le dio su primera oportunidad con la selección en el 2020. Ambos volverán ahora a trabajar juntos en el futbol de clubes.

Torres mostró su entusiasmo durante su presentación con el conjunto parisino. “Estoy realmente muy feliz e ilusionado con la idea de sumarme a este proyecto. Es un proyecto muy ambicioso y tengo que estar a la altura, ayudar a mis compañeros todo lo posible e intentar dar muchas alegrías a estos increíbles aficionados”, afirmó.

El delantero también explicó cuáles son sus objetivos en esta nueva etapa. “Volver a ganar todos los títulos posibles, hacer felices a los parisinos, marcar muchos goles, dar muchas asistencias y, sobre todo, continuar por esta senda de victorias”, afirmó Torres. El atacante buscará mantener una trayectoria ganadora en París.

Torres lucirá el dorsal número 9 en su nueva aventura en la Ligue 1. El valenciano afrontará el reto de responder a las expectativas generadas por su incorporación al conjunto dirigido por Luis Enrique. Su llegada refuerza el ataque de un PSG que el propio futbolista definió como un proyecto “muy ambicioso”.