PSG conquista su segunda Supercopa de Europa consecutiva y alcanza una marca del Real Madrid y Milan

El talento del georgiano Khvicha Kvaratskhelia y la aparición de Ousmane Dembélé en la segunda parte reforzaron el dominio del Paris Saint-Germain, que derrotó al Aston Villa, conquistó su segunda Supercopa de Europa consecutiva y amplió el exitoso historial de Luis Enrique, nuevamente vencedor frente a su compatriota Unai Emery.

El entrenador del conjunto inglés, campeón de la Liga Europa, prolongó su mala racha en esta competición. Ha disputado cuatro Supercopas de Europa y las ha perdido todas. A la derrota con el Aston Villa se suman las sufridas anteriormente al frente del Sevilla, en dos ocasiones, y del Villarreal.

Una vez más, el campeón de la Liga de Campeones se quedó con el primer título oficial de la temporada. Luis Enrique alcanzó su decimotercer trofeo como entrenador desde su llegada a París en 2023. Además, esta fue la trigésima primera ocasión, en 51 ediciones disputadas, en la que el ganador del máximo torneo continental también conquista la Supercopa.

Désiré Doué desequilibró el encuentro al cuarto de hora de la segunda parte y le dio la victoria definitiva al PSG, que evidenció falta de ritmo competitivo, algo esperado a estas alturas de la temporada. El conjunto francés dominó por momentos, aunque mostró algunas debilidades, especialmente en defensa, y el empuje del Aston Villa estuvo cerca de darle el empate.

La falta de preparación fue evidente en ambos equipos, que afrontaron el encuentro con ausencias importantes debido a la cercanía del final del Mundial. El partido tuvo por momentos un ritmo lento, interrumpido por acciones individuales de calidad.

Kvaratskhelia fue uno de los futbolistas más destacados y demostró estar un escalón por encima del resto durante varios tramos. En el Aston Villa, la principal respuesta llegó por medio de Brian Madjo.

Con 17 años, Madjo se convirtió en el futbolista más joven en debutar en un partido por un título europeo y fue una pesadilla para el PSG, que se encontró con un problema inesperado cuando parecía tener controlado el encuentro.

De hecho, las principales oportunidades del equipo dirigido por Unai Emery fueron protagonizadas por el delantero inglés nacionalizado luxemburgués, una de las nuevas incorporaciones del club de Birmingham para esta temporada, procedente del Metz.

Madjo avisó en dos ocasiones a Matvey Safonov con balones aéreos enviados por el capitán del Aston Villa, el escocés John McGinn. Finalmente, consiguió el empate cerca del descanso, después de que el PSG se adelantara 20 minutos antes con un gol de Kvaratskhelia en una acción individual tras una asistencia de Désiré Doué.

El joven atacante volvió a aparecer dentro del área para conseguir el 1-1. McGinn envió un centro al segundo poste y Madjo se impuso físicamente a su marcador, William Pacho, para mandar el balón al fondo de la portería.

Luis Enrique recurrió a Ousmane Dembélé en la segunda parte para recuperar el control del encuentro y la decisión dio resultado. El exjugador del Barcelona asistió al espacio a Doué, quien se escapó en solitario y definió con un disparo cruzado ante Marco Bizot. La jugada fue anulada inicialmente por fuera de juego, pero el VAR revisó la acción y validó el gol que devolvió la ventaja al conjunto parisino.

El Aston Villa perdió fuerza progresivamente y los cambios no tuvieron el efecto esperado. Las salidas de Madjo y McGinn le dieron frescura al equipo, pero le restaron capacidad para generar peligro.

La segunda Supercopa de Europa consecutiva conquistada por el PSG coloca al conjunto francés junto al Real Madrid y el Milan como los únicos clubes que han conseguido revalidar este título. El equipo español lo logró en 2016 y 2017, mientras que el conjunto italiano lo hizo en 1989 y 1990.

El PSG se convirtió, además, en el duodécimo equipo en conquistar la Supercopa en más de una ocasión y volvió a dejar frustrado a Emery, quien no encontró la fórmula para revertir la desventaja sufrida al inicio de la segunda parte.

El entrenador español había reconocido previamente el nivel de Luis Enrique, a quien calificó como el mejor técnico del momento. Con esta derrota, Emery cayó por novena ocasión frente al entrenador del PSG en sus enfrentamientos directos, la segunda en una Supercopa de Europa después de la de 2015.

El Aston Villa intentó reaccionar con los ingresos simultáneos de Lamar Bogarde, Ross Barkley y Tammy Abraham, pero no consiguió generar oportunidades claras.

El PSG administró la ventaja en los minutos finales y su talento fue suficiente para asegurar la victoria y conquistar el primer título de la nueva temporada, ampliando así la exitosa etapa que atraviesa el conjunto parisino.