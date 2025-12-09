Olympiacos se quedó con la victoria 1-0 ante Kairat Almaty en el estadio Astana Arena

La suerte no estuvo del lado de Olympiacos en dos oportunidades y los remates de Ayoub El Kaabi pegaron en el palo.
Gelson Martins fue la figura del partido. El mediocampista de Olympiacos fue el autor de 1 gol, acertó 42 pases correctos y remató al arco 5 veces.
También fue importante Ayoub El Kaabi. El delantero de Olympiacos remató al arco contrario en 6 oportunidades y realizó 17 pases correctos.
El director técnico de Kairat Almaty, Rafael Urazbakhtin, planteó una estrategia 4-5-1 con Temirlan Anarbekov en el arco; Erkin Tapalov, Aleksandr Shirobokov, Egor Sorokin y Luís Mata en la línea defensiva; Dan Glazer, Olzhas Baybek, Aleksandr Mrynskiy, Ricardinho y Giorgi Zaria en el medio; y Edmilson en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por José Luis Mendilibar se pararon con un esquema 4-5-1 con Konstantinos Tzolakis bajo los tres palos; Rodinei, Giulian Biancone, Lorenzo Pirola y Francisco Ortega en defensa; Santiago Hezze, Christos Mouzakitis, Daniel Podence, Chiquinho y Gelson Martins en la mitad de cancha; y Ayoub El Kaabi en la delantera.
El árbitro Juan Martínez Munuera fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha Kairat Almaty recibirá a Club Brugge y Olympiacos jugará de local frente a Bayer Leverkusen en el estadio Georgios Karaiskakis.
Cambios en Kairat Almaty
- 45′ 2T – Salieron Ricardinho por Jorginho y Giorgi Zaria por Valeri Gromyko
- 61′ 2T – Salieron Erkin Tapalov por Azamat Tuyakbaev, Chiquinho por Mehdi Taremi y Daniel Podence por Gabriel Strefezza
- 81′ 2T – Salieron Olzhas Baybek por Damir Kassabulat y Edmilson por Jug Stanojev
Amonestado en Kairat Almaty:
- 24′ 2T Azamat Tuyakbaev
Cambios en Olympiacos
- 83′ 2T – Salió Santiago Hezze por Dani García
Amonestados en Olympiacos:
- 13′ 1T Santiago Hezze (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 34′ 1T Giulian Biancone