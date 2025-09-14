Olympiacos vs Pafos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Olympiacos vs Pafos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Pafos se mide ante Olympiacos en el estadio Georgios Karaiskakis el miércoles 17 de septiembre a las 10:45 horas.

A partir de las 10:45 horas el próximo miércoles 17 de septiembre, Pafos visita a Olympiacos en el estadio Georgios Karaiskakis, por el duelo correspondiente a la fecha 1 de la Champions.

Horario Olympiacos y Pafos, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas

Champions League 
