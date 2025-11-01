Olympiacos vs PSV: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Champions

La previa del choque de Olympiacos ante PSV, a disputarse en el estadio Georgios Karaiskakis el martes 4 de noviembre desde las 14:00 horas.

Olympiacos recibirá a PSV, en el marco de la fecha 4 de la Champions, el próximo martes 4 de noviembre a partir de las 14:00 horas, en el estadio Georgios Karaiskakis.

Así llegan Olympiacos y PSV

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Olympiacos en partidos de la Champions

Olympiacos sufrió un duro golpe al caer 1 a 6 en la ultima jornada ante Barcelona. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 1 a sus contrincantes.

Últimos resultados de PSV en partidos de la Champions

PSV viene de derrotar a Napoli con un marcador 6 a 2. En los últimos 2 partidos, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 8 goles y le han convertido 6 en su arco.

Horario Olympiacos y PSV, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

