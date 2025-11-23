Olympiacos vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

El juego entre Olympiacos y Real Madrid se disputará el próximo miércoles 26 de noviembre por la fecha 5 de la Champions, a partir de las 14:00 horas en el estadio Georgios Karaiskakis.

Así llegan Olympiacos y Real Madrid

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Olympiacos en partidos de la Champions

En la fecha anterior, Olympiacos se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a PSV. Con 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 2 goles marcados y con 9 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Champions

Real Madrid cayó 0 a 1 ante Liverpool.

De los últimos 4 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 6 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2007 – 2008, y finalizó en un empate 0-0.

Próximos partidos de Olympiacos en UEFA – Champions League 2025-2026

Fecha 6: vs Kairat Almaty: 9 de diciembre – 09:30 horas

Fecha 7: vs Bayer Leverkusen: 20 de enero – 14:00 horas

Fecha 8: vs Ajax: 28 de enero – 14:00 horas

Próximos partidos de Real Madrid en UEFA – Champions League 2025-2026

Fecha 6: vs Manchester City: 10 de diciembre – 14:00 horas

Fecha 7: vs Mónaco: 20 de enero – 14:00 horas

Fecha 8: vs Benfica: 28 de enero – 14:00 horas

Horario Olympiacos y Real Madrid, según país