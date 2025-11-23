Olympiacos vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

Así llegan Olympiacos y Real Madrid
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Olympiacos en partidos de la Champions
En la fecha anterior, Olympiacos se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a PSV. Con 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 2 goles marcados y con 9 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Champions
Real Madrid cayó 0 a 1 ante Liverpool.
De los últimos 4 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 6 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2007 – 2008, y finalizó en un empate 0-0.
Próximos partidos de Olympiacos en UEFA – Champions League 2025-2026
- Fecha 6: vs Kairat Almaty: 9 de diciembre – 09:30 horas
- Fecha 7: vs Bayer Leverkusen: 20 de enero – 14:00 horas
- Fecha 8: vs Ajax: 28 de enero – 14:00 horas
Próximos partidos de Real Madrid en UEFA – Champions League 2025-2026
- Fecha 6: vs Manchester City: 10 de diciembre – 14:00 horas
- Fecha 7: vs Mónaco: 20 de enero – 14:00 horas
- Fecha 8: vs Benfica: 28 de enero – 14:00 horas
Horario Olympiacos y Real Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas